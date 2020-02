Joel ainda tentou se esconder dentro de uma caixa d’água quando os policiais chegaram no local

ITHAMAR SOUZA

Um grande trabalho de investigação por parte dos agentes do Grupo de capturas da Polícia Civil prendeu dois foragidos da Justiça, na manhã de ontem quinta-feira (20), em Rio Branco.

Foi cumprido os mandados de prisão contra contra Alan Júnior Souza de Oliveira, de 27 anos, preso por investigadores da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil – CORE/PC, no bairro São Francisco, onde o criminoso tentava se esconder. Alan teve o mandado de prisão expedido por liderar uma facção criminosa no estado, agindo na região do Polo Benfica.

Joel Menezes de Queiroz, preso pelo Núcleo de Capturas, é acusado de vários homicídios e roubos (assaltos). Ele já foi condenado a mais de 40 anos de prisão, e é um dos 26 presos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, no último dia 20 de janeiro.

Ele foi encontrado em uma residência localizada no bairro Amapá, na Invasão do Pica-Pau, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Joel ainda tentou se esconder dentro de uma caixa d’água quando os policiais chegaram no local onde ele estava, mas foi localizado e recebeu voz de prisão.

Após os procedimentos cabíveis na Delegacia de Flagrantes, ele encaminhado para o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC).

