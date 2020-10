Um líder de uma facção criminosa e mais três pessoas acabaram presas, na tarde desta sexta-feira (2), em um bairro no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a prisão aconteceu após uma investigação minuciosa da Polícia Civil de Senador Guiomard, que conseguiu localizar uma boca de fumo liderada por um integrante de uma determinada facção criminosa que tentava se instalar na cidade.

Além do líder, mais três pessoas foram presas, entre elas, uma mulher acusada de montar a logística para o transporte de drogas de Rio Branco para o Quinari. Na ação foram apreendidos 15 tabletes de maconha, uma grande barra de maconha e R$ 3.800,00 em espécie, possivelmente oriundos do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao quarteto que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para a tomada das medidas cabíveis.

