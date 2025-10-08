fbpx
Polícia Civil prende líder de facção criminosa e apreende arma de uso restrito em operação no Segundo Distrito de Rio Branco

2 horas atrás

Durante ação da DEIC, suspeito apontado como chefe de organização envolvida em tráfico interestadual e homicídios é capturado; comparsa é preso com pistola fabricada em impressora 3D.

A Polícia Civil do Acre, por meio da Divisão de Investigações Criminais (DEIC), prendeu na manhã desta terça-feira (7) Douglas Costa de Carvalho, de 29 anos, apontado como principal liderança de uma facção criminosa que atua em Rio Branco. A operação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Os investigadores também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em diferentes endereços para localizar o suspeito, que foi encontrado em uma residência na rua Tiradentes, no bairro 15, no Segundo Distrito. Segundo as investigações, Douglas seria responsável por coordenar o envio de grandes quantidades de drogas para outros estados e é apontado como mandante de diversos homicídios registrados em Rio Branco.

Durante a ação, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 9mm, aparentemente fabricada em impressora 3D, com sete munições intactas. O material estava sob posse de Rafael de Araújo Lima, de 28 anos, que estava na companhia de Douglas. Rafael já havia sido preso em 2023 com 160 quilos de drogas no bairro Cidade Nova.

Douglas foi detido em cumprimento ao mandado judicial, enquanto Rafael recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.

Filho espanca mãe idosa em Cruzeiro do Sul e é preso pela Polícia Militar

47 minutos atrás

8 de outubro de 2025

MPAC e Polícia Militar deflagram Operação Hemostasia contra o Comando Vermelho

1 hora atrás

8 de outubro de 2025

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (8) a Operação Hemostasia, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Acre.

A operação tem como objetivo cumprir 26 mandados de busca e apreensão, e três mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco contra investigados ligados à facção criminosa Comando Vermelho.

Cerca de 80 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, participam da ação, que visa desarticular núcleos operacionais da facção atuantes em diferentes regiões de Rio Branco.

As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciais extraídos de aparelhos celulares apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que permitiu identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo responsáveis por repasses financeiros e pela distribuição de drogas.

Segundo o coordenador-geral do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano, a operação representa “mais um passo na estratégia integrada de enfrentamento ao crime organizado no Acre, unindo inteligência, cooperação institucional e ação firme do Ministério Público em defesa da sociedade”.

O major da PM Vladisney Silva destacou o caráter técnico e integrado da ação. “A Operação Hemostasia é o resultado direto da integração entre inteligência e força operacional. A Polícia Militar atuou com planejamento, técnica e respeito à legalidade, garantindo a execução segura dos mandados e a proteção da sociedade. Essa união com o Ministério Público reforça que o Estado está presente, firme e vigilante na contenção das facções e na garantia da tranquilidade nas comunidades de Rio Branco e do Acre como um todo”, ressaltou.

Operação Hemostasia

A ação recebeu esse nome em referência ao termo médico que significa “interrupção de uma hemorragia”, simbolizando o estancamento da expansão e das ações do Comando Vermelho por meio de uma atuação coordenada, técnica e precisa das instituições.

A operação integra o plano estratégico de combate ao crime organizado do MPAC, que atua em parceria com as forças de segurança pública no eixo de integração e inteligência.

Investigador Cidadão

É um canal de denúncias não emergenciais voltado ao combate de organizações criminosas no estado. A iniciativa permite o envio de informações anônimas através do número de WhatsApp (68) 99993-2414, garantindo sigilo absoluto do informante.

 

Agência de Notícias do MPAC

Operação de trânsito em Cruzeiro do Sul aplica 90 multas e flagra 12 motoristas sem habilitação

2 horas atrás

8 de outubro de 2025

Ação conjunta da Polícia Militar e do Detran removeu 13 veículos e faz parte das atividades práticas do 3º Curso de Trânsito Aplicado, com duração de 30 dias.

Uma operação de trânsito realizada nesta terça-feira (7) em Cruzeiro do Sul resultou na aplicação de 90 autos de infração, remoção de veículos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e flagrantes de pessoas conduzindo sem habilitação.

Na última sexta-feira (3), ações semelhantes coordenadas pela Polícia Militar e por agentes de trânsito já haviam apreendido nove motocicletas, dois carros e duas carretinhas — totalizando 13 veículos — além de diversas autuações por documentação vencida e condução irregular.

As operações contam com a participação de 40 policiais militares e agentes de trânsito do Estado e do Município, que integram o 3º Curso de Trânsito Aplicado (CTA), iniciado no dia 29 de setembro e com duração aproximada de 30 dias. A capacitação é promovida pelo Detran e inclui atividades teóricas e práticas de fiscalização.

De acordo com o capitão Alessandro Martins, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, as ações terão continuidade.

“Os 40 alunos desse curso, a fim de atividades práticas, foram utilizados também na operação. Nós vemos um número considerável de veículos removidos. Existem muitas pessoas transitando com veículos irregulares e com carteiras vencidas. Foram contabilizados 12 não habilitados, o que representa um risco grande para a sociedade, pois o cidadão pode até saber conduzir, mas não conhece as regras e sinais de trânsito”, destacou o oficial.

As fiscalizações seguem ocorrendo em diferentes pontos da cidade, com foco na redução de acidentes e na conscientização dos condutores.

