Polícia Civil prende líder de facção criminosa e apreende arma de uso restrito em operação no Segundo Distrito de Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Divisão de Investigações Criminais (DEIC), prendeu na manhã desta terça-feira (7) Douglas Costa de Carvalho, de 29 anos, apontado como principal liderança de uma facção criminosa que atua em Rio Branco. A operação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Os investigadores também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em diferentes endereços para localizar o suspeito, que foi encontrado em uma residência na rua Tiradentes, no bairro 15, no Segundo Distrito. Segundo as investigações, Douglas seria responsável por coordenar o envio de grandes quantidades de drogas para outros estados e é apontado como mandante de diversos homicídios registrados em Rio Branco.

Durante a ação, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 9mm, aparentemente fabricada em impressora 3D, com sete munições intactas. O material estava sob posse de Rafael de Araújo Lima, de 28 anos, que estava na companhia de Douglas. Rafael já havia sido preso em 2023 com 160 quilos de drogas no bairro Cidade Nova.

Douglas foi detido em cumprimento ao mandado judicial, enquanto Rafael recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.