Polícia Civil prende jovem que matou tio e ateou fogo no corpo em Assis Brasil

Operação envolveu deslocamento de três horas de barco até comunidade de difícil acesso

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, na sexta-feira (5), um homem suspeito que seria sobrinho da vítima identificado pelas iniciais D. A. de A. de 20 anos, de assassinar um colono identificado por Maricélio S. A., de 42 anos de idade, na Colocação São Francisco, zona rural de Assis Brasil, no interior do estado, na noite desta quinta-feira, dia 5.

A ação foi realizada por investigadores da delegacia do município, que iniciaram a operação ainda durante a madrugada. A equipe saiu da cidade por volta das 3h40 e realizou um deslocamento fluvial de cerca de três horas até a comunidade Bananal, localizada em uma região de difícil acesso.

Ao chegarem ao local, os policiais receberam informações de testemunhas indicando que o principal suspeito estaria em sua residência, situada a aproximadamente 15 minutos da margem do rio. Diante da situação de flagrante, os agentes se deslocaram imediatamente até o imóvel.

No local, o homem foi encontrado deitado dentro da casa e recebeu voz de prisão. Segundo o delegado Luccas Vianna, o suspeito confessou o crime no momento da abordagem e entregou voluntariamente a arma utilizada no homicídio.

A causa do assassinato teria sido uma pequena disputa de divisa entre terras envolvendo famílias, considerado um motivo fútil para terminar de forma brutal chegou ao ponto de usar uma escopeta tipo revólver, calibre 16, para assassinar o seu tio.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido morta na frente da esposa e de uma criança de sete anos. Após o crime, o suspeito ainda teria ateado fogo no corpo.

Depois da prisão, os policiais recolheram o corpo da vítima e conduziram o suspeito, juntamente com a arma utilizada, até a delegacia de Assis Brasil, onde foram adotados os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

