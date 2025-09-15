Polícia Civil prende jovem em flagrante por tráfico de drogas em Xapuri

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O jovem, morador do bairro Laranjal, foi surpreendido pelos investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e nas proximidades.

Segundo a investigação, E. B. de A. já vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no endereço onde foi preso. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia de Xapuri, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destaca que, em menos de 30 dias, a equipe de investigadores do município já retirou de circulação, por meio de mandados judiciais e flagrantes, mais de 12 pessoas envolvidas em crimes na cidade, reforçando o compromisso no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública local.

