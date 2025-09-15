fbpx
Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil prende jovem em flagrante por tráfico de drogas em Xapuri

Publicado

54 minutos atrás

em

Investigadores surpreendem suspeito comercializando drogas no bairro Laranjal. Foto: cedida

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O jovem, morador do bairro Laranjal, foi surpreendido pelos investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e nas proximidades.

Segundo a investigação, E. B. de A. já vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no endereço onde foi preso. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia de Xapuri, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destaca que, em menos de 30 dias, a equipe de investigadores do município já retirou de circulação, por meio de mandados judiciais e flagrantes, mais de 12 pessoas envolvidas em crimes na cidade, reforçando o compromisso no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública local.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça do Paraná em Sena Madureira

Publicado

58 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Ação integrada da PCAC resulta na captura de mulher acusada de tráfico e organização criminosa. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de uma ação integrada entre o Departamento de Inteligência e a Delegacia-Geral de Sena Madureira, cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 15, um mandado de prisão em desfavor de Mayrla Pires dos Santos, considerada foragida da Justiça do Estado do Paraná.

De acordo com as investigações, a mulher responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e desacato. A operação foi desencadeada após troca de informações entre os setores de inteligência e o efetivo da Polícia Civil em Sena Madureira.

Após diligências, a foragida foi localizada, presa e conduzida à Delegacia-Geral do município. Mayrla permanece agora à disposição do Poder Judiciário, que dará andamento aos procedimentos cabíveis.

Comentários

Continue lendo

Geral

PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Publicado

4 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas e o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, além da suspensão da atividade comercial de um estabelecimento usado pelo grupo.

A investigação identificou que a organização, com atuação em seis estados brasileiros, enviava grandes quantidades de droga do Acre para o Nordeste e Sudeste. O esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas interpostas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Comentários

Continue lendo

Geral

Servidores do Judiciário terão direito a licença por alcance de resultados

Publicado

5 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Foto: TJAC/assessoria

O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 15, a Lei Complementar nº 499/2025, que modifica o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Acre, instituído pela Lei Complementar nº 258/2013. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça do Estado e aprovada pelos parlamentares. A medida foi sancionada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

Entre as principais mudanças, está a criação da Licença Compensatória por Alcance de Resultados (LAR), benefício que poderá ser concedido a servidores efetivos, comissionados, cargos em extinção e até mesmo a profissionais cedidos ou à disposição do Judiciário acreano.

Segundo o texto, a LAR tem como objetivo estimular o engajamento dos servidores no cumprimento das metas estratégicas estabelecidas pelo Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O direito ao benefício dependerá do desempenho individual, da unidade administrativa e do alcance das metas institucionais.

A licença poderá ser usufruída integralmente ou dividida em até três períodos, mediante requerimento do servidor e de acordo com a necessidade do serviço. Também haverá a possibilidade de conversão da LAR em pecúnia, caso haja disponibilidade orçamentária, com consulta aos servidores no início de cada ano.

O decreto estabelece ainda regras para cálculo da indenização da LAR, que variam conforme o cargo e a função ocupada. Em todos os casos, a compensação terá caráter indenizatório e não servirá de base para outros benefícios. Os policiais militares cedidos ao Judiciário, por exemplo, só terão direito à licença em condições específicas, já previstas na legislação.

Outra alteração prevista é a regulamentação do bônus vinculado ao Prêmio CNJ de Qualidade, cuja concessão ficará condicionada à disponibilidade financeira do Tribunal.

Com a sanção da lei, foram revogados artigos da legislação anterior que tratavam de dispositivos agora substituídos pelas novas regras. As mudanças já têm efeito para o exercício de 2025 e as despesas serão custeadas com recursos próprios do orçamento do Judiciário acreano.

Comentários

Continue lendo