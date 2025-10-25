Extra
Polícia Civil prende jovem com meio quilo de maconha tipo skank em Xapuri
Suspeito de integrar esquema que trocava motos furtadas por drogas na Bolívia foi detido ao chegar na cidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais J. R. dos S. de S., ao flagrá-lo transportando cerca de meio quilo de maconha tipo skank no momento em que chegava à cidade de Xapuri, no Alto Acre.
De acordo com informações da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, o rapaz vinha sendo monitorado por envolvimento em tráfico de drogas e em furtos de motocicletas registrados recentemente no município.
As investigações apontam que motocicletas furtadas em Xapuri estavam sendo levadas para a Bolívia, onde eram trocadas por entorpecentes, que posteriormente retornavam ao Acre para comercialização. O esquema criminoso evidenciava uma rede de troca de bens furtados por drogas entre os dois países.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.
Vídeo: Polícia Civil deflagra megaoperação na fronteira e prende seis suspeitos em Assis Brasil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma megaoperação em resposta à recente onda de homicídios registrada no município de Assis Brasil, na fronteira com Iñapari, no Peru.
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de seis pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, participação em organização criminosa e corrupção de menores.
Entre os alvos, estava D. O. da Silva, conhecido como “Chico”, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região de fronteira e responsável direto por ao menos três homicídios em Assis Brasil, além de outras tentativas de assassinato.
Durante o cumprimento dos mandados, “Chico” foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito — uma pistola calibre 9mm —, corrupção de menores e participação em organização criminosa armada. Outros suspeitos foram detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.
Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições de calibre .38, celulares, entorpecentes(incluindo porções suspeitas de ecstasy), balanças de precisão e materiais para embalar drogas.
O delegado Luccas Vianna, que coordenou a operação, destacou o impacto da ação no enfrentamento ao crime organizado na região.
“A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação e integração entre as forças de segurança. Nosso objetivo é restabelecer a ordem em Assis Brasil, prender os responsáveis pelos recentes homicídios e enfraquecer as facções que tentam se instalar na fronteira. Novas ações devem resultar em mais prisões nos próximos dias”, afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, elogiou o empenho das equipes envolvidas e ressaltou a importância do trabalho conjunto.
“O trabalho das delegacias do Alto Acre demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população, especialmente nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento ao crime precisa ser firme e coordenado. Continuaremos atuando de forma integrada para desarticular organizações criminosas e garantir a paz social”, declarou.
As investigações continuam, e novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias, com prisões de outros envolvidos na organização criminosa que atua na região.
Vídeo: Polícias e populares intensificam buscas por jovem desaparecido há quase uma semana no Alto Acre
Equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre intensificaram, nesta sexta-feira (24), as buscas pelo jovem Osmilde de Souza Sá Silva, de 23 anos,, desaparecido desde o último domingo (19), quando saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia.
De acordo com informações repassadas pelos familiares, Osmilde seguia para a Comunidade Alemanha, localizada a poucos quilômetros de Epitaciolândia, com acesso pela BR-317. Desde então, nenhum contato foi feito e o jovem não retornou para casa.
Durante a semana, parentes e amigos iniciaram buscas por conta própria e divulgaram um card nas redes sociais, pedindo informações que pudessem ajudar a localizar o rapaz. A mobilização cresceu, e nesta sexta-feira, as equipes de resgate, com apoio de populares, ampliaram a área de varredura.
Na região da Comunidade Alemanha, foram encontradas pegadas que podem pertencer ao jovem, levantando novas linhas de investigação. Para auxiliar nas buscas em áreas de mata fechada e de difícil acesso, os bombeiros, homens do Gefron, mateiros e cães, além de um drone (quadricóptero) para sobrevoar a região.
Os familiares permanecem apreensivos e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Osmilde de Souza seja comunicada imediatamente às autoridades policiais ou aos bombeiros. As buscas seguem de forma ininterrupta até que o jovem seja localizado.
STF tem maioria para manter nomeação de parentes para cargos políticos
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (23) maioria de votos para manter a regra da Corte que permitiu nomeações de parentes para cargos políticos.
A Corte formou placar de 6 votos a 1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Apesar do placar, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira (29).
Em 2008, o Supremo editou uma súmula vinculante para proibir o nepotismo. De acordo com o texto da decisão, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para cargos públicos viola a Constituição.
Contudo, a Corte reconheceu meses depois que a restrição não vale para cargos de natureza política, como secretários de Estado. A decisão permitiu que governadores indiquem parentes para cargos na administração estadual, por exemplo.
O caso voltou ao Supremo por meio de um recurso para derrubar uma lei de Tupã (SP), de 2013, que proibiu a contratação de parentes do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores na gestão municipal. A norma contrariou o entendimento da Corte que validou as nomeações para funções políticas.
Votos
Ao voltar a julgar a questão nesta quinta-feira, o relator do caso, ministro Luiz Fux, votou pela permanência do entendimento de que a vedação do nepotismo não vale para cargos políticos.
Para o ministro, o chefe do Executivo tem a prerrogativa de escolher seus secretários, desde que sejam observados os critérios de qualificação técnica e a proibição de nepotismo cruzado.
“A mensagem do Supremo é que a regra é a possibilidade, a exceção é a impossibilidade. Não é uma carta de alforria para nomear quem quer que seja”, afirmou.
O voto de Fux foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.
Flávio Dino foi o primeiro a divergir do relator e questionou a possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos.
Dino disse que “legalidade e afeto não se combinam”. O ministro argumentou que a nomeação de parentes não funciona na iniciativa privada e só acontece na administração pública.
“Legalidades e afetos não se combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isso é imprescindível, lindo na família, no jardim, não na praça. Na praça, no espaço público, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras”, afirmou.
A ministra Cármen Lúcia não adiantou voto , mas se manifestou sobre o tema. A ministra disse que cumprir o princípio constitucional da impessoalidade é um desafio.
“A esposa vai para o Tribunal de Contas para aprovar ou não as contas do próprio marido, que foi titular do Executivo. Isso é completamente contrário ao que nós discutimos, embora seja um cargo político”, comentou.
Os votos dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, últimos a votar, serão proferidos na próxima sessão.
