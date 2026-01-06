Polícia Civil prende “Humildade”, apontada como peça-chave na execução de jovem em bar de Brasiléia

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A educação básica do Acre recebeu um reforço expressivo com a posse de 713 novos professores das disciplinas de Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira, 5, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.

Texto de Tácita Muniz e fotos de José Caminha/Secom

O investimento destinado às contratações soma R$ 221.816.719,40, recurso que possibilita ampliar o quadro docente para atender os 22 municípios do estado, garantir melhor qualidade no ensino e consolidar o maior aporte já realizado na educação acreana.

O governador Gladson Camelí ressaltou que investir em educação é o maior compromisso social que uma gestão pública pode assumir. Segundo ele, garantir ensino de qualidade é fundamental para assegurar um futuro promissor às crianças e jovens acreanos.

“Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social possível. Não existe cidadania e desenvolvimento econômico sem uma base sólida”, afirmou.

Camelí destacou que a realização do maior concurso da história da educação no Acre representa um marco para o estado. Ele lembrou que as posses estão ocorrendo simultaneamente em todos os municípios, reforçando o quadro efetivo de docentes em áreas essenciais.

O governador também dirigiu palavras diretamente aos novos servidores, ressaltando a responsabilidade que assumem a partir de agora. “Um futuro promissor para a nossa juventude dependerá da dedicação e do empenho de cada um de vocês”, disse.

Camelí enfatizou que o acesso ao conhecimento é a chave para enfrentar problemas sociais, afastar jovens da criminalidade e prepará-los para o mercado de trabalho. “O professor é um construtor de vidas, responsável por formar cidadãos conscientes e preparados para servir à sociedade”, completou.

Ele aproveitou a ocasião para agradecer à equipe de governo, destacando o trabalho do secretário de Educação, Aberson Carvalho, do secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e do secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, que viabilizaram as contratações.

Camelí também reconheceu o apoio da Assembleia Legislativa, da bancada federal e da vice-governadora Mailza Assis, que tem atuado em diversas áreas da administração estadual.

Reforço histórico

Mailza ressaltou que a chegada dos novos profissionais representa um reforço histórico para a educação básica, demonstrando o compromisso do governo em ampliar o quadro efetivo de professores, fortalecer a rede de ensino e garantir melhor atendimento aos alunos nos 22 municípios acreanos.

“Mais do que números, esse investimento se traduz em salas de aula mais bem atendidas, em alunos com mais oportunidades e em escolas fortalecidas como espaços de transformação social”, afirmou.

Ela destacou ainda o papel fundamental dos educadores na formação de cidadãos conscientes e preparados para a vida. “O professor não ensina apenas conteúdos, mas valores, cidadania e convivência. Todos nós carregamos na memória a imagem de um professor que marcou nossas vidas. A partir de hoje, vocês passam a ocupar esse papel na vida de milhares de crianças e jovens acreanos”, disse.

A vice-governadora reafirmou que o governo seguirá empenhado em valorizar a carreira docente, melhorar as condições de trabalho e consolidar políticas públicas que garantam uma educação inclusiva e de qualidade. “Que cada escola seja um espaço de acolhimento, aprendizado e construção de sonhos”, concluiu.

Governo que mais empossou na Educação

O secretário de Educação e Cultura do Estado, Aberson Carvalho, destacou o avanço no processo de convocação de novos profissionais para a rede pública estadual. Ele lembrou que o governo realizou o maior concurso da história da Educação, com mais de 52 mil inscritos para 3 mil vagas, sendo 2,5 mil destinadas a professores e 500 a servidores administrativos. Do total, 2.612 candidatos foram aprovados e todos serão convocados.

“Por se tratar de um concurso tão grande, dividimos em etapas. Hoje estamos dando posse à primeira convocação, iniciada em dezembro. Ao todo, serão cinco fases, e a última, prevista para fevereiro, vai contemplar a realocação de profissionais em regiões onde não houve aprovados. Alguns também serão direcionados para atuar no interior”, explicou.

O secretário ressaltou que a medida garante mais professores efetivos em sala de aula, o que contribui para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

Ao projetar os desafios para 2026, Carvalho afirmou que o ano seguirá marcado por investimentos. Ele citou ações como a distribuição de material escolar, fardamento, alimentação e novos concursos públicos.

“O governador Gladson Camelí, junto com a vice-governadora Mailza Assis, tem demonstrado compromisso com a educação. Gladson é o gestor que mais deu posse a profissionais efetivos na área. Ao final de sua gestão, serão mais de 4 mil servidores nomeados. Esse esforço já mostra resultados: mais alunos da rede pública estadual estão ingressando em universidades federais em todo o país”, destacou.

Para o secretário, o objetivo é equiparar a educação pública à privada, garantindo condições reais de formação e oportunidades para os estudantes.

Realização de um sonho

Uma das empossadas, a professora Gabrielly Beatriz da Silva Araújo, de 28 anos, descreveu o momento como a realização de um sonho coletivo. Para ela, a comemoração é dupla, já que o marido também foi empossado.

“É uma conquista que não é só minha, mas também da minha família. Todos vibramos juntos por esse momento. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não foi fácil, ainda mais estando em sala de aula o dia inteiro. Foi um processo cansativo, cheio de inseguranças e receios, mas no final deu certo, graças a Deus”, afirmou.

Gabrielly destacou que a posse representa não apenas estabilidade profissional, mas também segurança para planejar o futuro.

“A efetividade nos dá tranquilidade e abre a possibilidade de realizar planos que estavam apenas no papel. Agora podemos pensar em moradia própria, em adquirir um veículo, em construir uma família. Eu ainda não sou mãe, mas agora te

Heroilson Moraes, 36 anos, relatou o esforço dedicado para conquistar a vaga no concurso da Educação.

“Passei um ano e meio estudando para este concurso. Já atuo há sete anos na área, tanto na zona rural quanto na urbana, e agora estou me efetivando justamente na zona urbana”, contou.

Ele destacou que a posse representa segurança e estabilidade para o futuro. “Ser efetivado é algo que todos desejam. Para mim, significa tranquilidade e confiança para seguir em frente”, afirmou.

Ele também compartilhou o lema que pretende continuar levando para a sala de aula. “Quero mostrar aos meus alunos que tudo aquilo em que acreditarem pode se tornar realidade. É essa mensagem que reforço sempre com eles”, disse.

O avanço segue

Durante a posse de mais de 700 novos professores para a rede pública estadual, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis destacaram o momento como um marco para a educação no Acre.

Mailza Assis ressaltou o impacto das políticas públicas na vida dos alunos e na educação básica.

“Estamos muito felizes. Este é um marco que confirma a prioridade que nosso governo dá à educação, tornando-a mais forte, inclusiva e presente em todo o estado. Os 22 municípios estão recebendo novos professores em áreas específicas, o que fará diferença na vida das pessoas, especialmente nas comunidades mais distantes e na zona rural. Nosso compromisso segue firme em 2026, com ações como o Prato Extra, modernização e reestruturação das escolas, além da construção de novas unidades. A educação é o que transforma vidas e influencia diretamente a sociedade”, afirmou.

Já Gladson Camelí destacou o esforço da gestão em garantir avanços estruturais e valorização dos profissionais.

“Educação é saúde, é segurança, é vida. Este é um ano de recomeços. Nosso objetivo é cumprir a meta de convocação dos professores, inaugurar obras de infraestrutura e entregar a nova maternidade. Mesmo sendo um ano político, 2026 também será um ano de execução. Estou muito feliz e satisfeito, porque quando olhamos para o semblante dos convocados e de seus familiares, percebemos a realização de um sonho. Antes, os concursos demoravam para chamar os aprovados; hoje, conseguimos dar respostas rápidas e concretas, beneficiando a vida da população”, disse.

