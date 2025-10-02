Polícia Civil prende homem suspeito de cometer estupros contra 6 pessoas, incluindo 4 crianças, em Tarauacá

Operação exigiu viagem de horas por rodovia e rios para cumprir mandado; investigação começou com denúncia anônima ao Conselho Tutelar sobre abuso de criança pelo próprio tio

A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante, um homem investigado por uma série de crimes de estupro e estupro de vulnerável em Tarauacá. A captura de R. N. de N. dos S.exigiu uma operação logística complexa, com horas de viagem por rodovia e rios até o local onde ele supriamente se escondia.

A investigação começou com uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar no final de setembro, que relatava abuso sexual de uma criança por parte do próprio tio. Durante as apurações, a Delegacia-Geral de Tarauacá constatou que o suspeito teria abusado sexualmente não apenas da criança denunciada, mas também de três irmãs dela, da mãe das vítimas e de uma cunhada – totalizando seis vítimas.

Diante da gravidade e recorrência dos crimes, o delegado responsável pleiteou e obteve do Poder Judiciário a prisão preventiva do acusado. A operação para cumprir o mandado contou com apoio do Corpo de Bombeiros, que forneceu embarcação e piloto para uma viagem fluvial de mais de cinco horas, após deslocamento por BR-364 e ramal. O preso foi encaminhado ao sistema prisional.

Comentários