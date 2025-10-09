Polícia Civil prende homem que ameaçou funcionários da Energisa e efetuou disparos em via pública em Plácido de Castro

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, prendeu em flagrante, na última terça-feira, 7, um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais J.V.S., após ele ameaçar funcionários da concessionária de energia elétrica e efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública.

De acordo com o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima, titular da unidade policial, a equipe da Polícia Civil foi acionada por volta das 9h, quando dois funcionários da Energisa compareceram à delegacia relatando terem sido ameaçados por duas pessoas enquanto realizavam um corte de energia por inadimplência.

“As vítimas informaram que, ao chegarem ao endereço para proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, o investigado e um comparsa sacaram pistolas e realizaram vários disparos próximos aos funcionários, ameaçando e intimidando os profissionais que estavam apenas cumprindo suas funções”, explicou o delegado.

Após o registro do boletim de ocorrência e o reconhecimento fotográfico de um dos autores pelas vítimas, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar e prender J.V.S. em flagrante, por volta das 11h40, no mesmo dia.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o comparsa envolvido no crime, bem como apreender as armas de fogo utilizadas na ação.

“Estamos trabalhando para garantir que ambos os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como essa, que colocam em risco a vida de trabalhadores e da população, não fiquem impunes”, destacou o delegado Leandro Lucas.