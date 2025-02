Polícia Civil prende homem por uso de documento falso em agência bancária na Capital

Nesta sexta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, prendeu em flagrante M.V. de A.T., de 43 anos, dentro da agência da Caixa Econômica Federal, pelo uso de documento falso com a intenção de praticar estelionato contra a empresa pública.

Suspeito, de 43 anos, também tinha mandado de prisão em aberto por organização criminosa; caso será encaminhado à Polícia Federal.

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, prendeu em flagrante M.V. de A.T., de 43 anos, dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal. O homem foi detido enquanto utilizava um documento falso com a intenção de praticar estelionato contra a empresa pública.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto, emitido pela Justiça, por envolvimento em organização criminosa. Após a prisão, ele foi submetido aos procedimentos de praxe e será encaminhado à Polícia Federal, já que o crime foi cometido contra uma instituição federal.

A ação da Polícia Civil reforça o combate a fraudes e crimes financeiros que afetam instituições públicas e privadas. O caso será investigado pela Polícia Federal, que tomará as providências cabíveis para apurar as circunstâncias do crime e o possível envolvimento do suspeito em outras atividades ilícitas.

A detenção ocorrida na agência da Caixa Econômica Federal em Senador Guiomard demonstra a eficiência do trabalho integrado das forças de segurança no combate à criminalidade no estado do Acre.

