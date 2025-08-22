Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e apreende arma municiada em Senador Guiomard

Operação da DEIC na Vila Baixa Verde resultou na captura de Rafael de Lima Barros e apreensão de revólver calibre .38, dinheiro e entorpecentes; ação ocorreu na BR-317

A Divisão de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (21) que resultou na prisão de Rafael de Lima Barros por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na Vila Baixa Verde, zona rural localizada às margens da BR-317.

Durante a busca na residência do suspeito, os investigadores apreenderam um revólver calibre .38 municiado, uma significante quantia em dinheiro e diversas porções de drogas prontas para comercialização. O material foi encaminhado para perícia técnica.

Após a captura, Barros foi conduzido à Delegacia Especializada para os procedimentos iniciais e, posteriormente, encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) para a formalização da prisão em flagrante. A operação reforça o trabalho de combate ao narcotráfico e ao crime organizado no interior do Acre.

