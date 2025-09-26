Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul

Crime foi cometido há oito anos, quando a vítima tinha 7 anos de idade; ordem judicial foi cumprida pela DEAM na manhã desta sexta-feira (26)

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem de 27 anos acusado de estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) comprovarem o crime, que ocorreu quando a vítima – hoje com 15 anos – tinha apenas 7 anos de idade.

O suspeito foi localizado e preso no bairro Miritizal. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a prisão reforça o compromisso da instituição no enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes e ressaltou a importância das denúncias para a responsabilização dos autores. O caso continua sob investigação.

