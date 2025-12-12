Polícia Civil prende homem em Mâncio Lima por descumprir medida judicial e ameaçar ex-companheira

O homem, que já havia sido detido anteriormente por violência doméstica, estava em liberdade havia cerca de três meses. No entanto, segundo a investigação, ele voltou a perseguir e ameaçar sua ex-companheira, enviando áudios em que afirmava não permitir que ela se relacionasse com outra pessoa. Em uma das mensagens, alegou ainda temer que o atual companheiro da vítima representasse risco para a filha do casal, de 6 anos, argumento usado para tentar justificar suas abordagens e a quebra das restrições impostas pela Justiça.

Diante das novas condutas, consideradas grave violação da ordem judicial, o juizado decretou a prisão preventiva de J.R.S.C. A equipe da DEAM/CZS iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito no bairro Pé da Terra, na cidade de Mâncio Lima, onde foi capturado sem resistência e conduzido à delegacia.

Após a prisão, o homem foi interrogado pela autoridade policial e segue à disposição da Justiça.