Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica em Rodrigues Alves

Na tarde de terça-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu em flagrante um homem acusado de ameaça e lesão corporal contra sua companheira.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a delegacia relatando que o companheiro vinha gastando todo o dinheiro da família, incluindo o benefício dela, em bebidas alcoólicas. De acordo com o relato, o homem retornava para casa embriagado, agredia fisicamente a mulher e fazia constantes ameaças de morte. Ainda na manhã do mesmo dia, a vítima teria sido novamente alvo das agressões.

“Diante da gravidade da situação, a equipe policial se deslocou até a residência da mãe do acusado, onde ele foi localizado e preso em flagrante. A vítima informou que o agressor já havia sido preso anteriormente em Porto Walter pelo mesmo tipo de crime”, informou Laurentino.

O homem permanece sob custódia e deve passar por audiência nesta quarta-feira, 1º, para que a Justiça avalie a manutenção da prisão.

