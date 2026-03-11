A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, prendeu em flagrante nesta quarta-feira, 11, um homem suspeito de extorquir e ameaçar a própria companheira. A prisão ocorreu nas proximidades da delegacia de polícia da cidade.

Na noite do dia anterior a equipe plantonista de oficiais investigadores de polícia que atuam no município recebeu, na unidade policial, uma mulher que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, identificado pelas iniciais R.N.D.S., de 27 anos. Segundo a vítima, o suspeito exigia que ela lhe entregasse valores em dinheiro e, durante a discussão, utilizou uma caneta esferográfica para pressionar o objeto contra o peito da mulher, provocando uma lesão.

A vítima contou ainda que estava dentro de um veículo com o suspeito no momento da ameaça. Em um momento de descuido do agressor, ela conseguiu sair do carro e buscar ajuda diretamente com os policiais civis plantonistas. Diante da denúncia, os oficiais investigadores de polícia iniciaram diligências imediatamente e localizaram o suspeito nas proximidades da delegacia, efetuando a prisão em flagrante. Após a condução à unidade policial, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e realizadas as comunicações legais. O suspeito permanece custodiado na delegacia, onde aguarda encaminhamento para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

