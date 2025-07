Polícia Civil prende homem condenado por estuprar a própria filha desde os 3 anos de idade

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Especializada (NEIC) em Cruzeiro do Sul, deflagrou na manhã desta terça-feira, 8, uma operação que resultou na prisão de sete pessoas envolvidas no assassinato de João Vitor da Silva Borges. Os mandados de prisão preventiva são fruto de uma intensa investigação que revelou a atuação de integrantes de facção criminosa, em especial do seu braço armado conhecido como “Tropa do Ódio”.

De acordo com as apurações policiais, João Vitor foi sequestrado, mantido em cativeiro, torturado e executado por ordem de membros do alto escalão da organização criminosa. A execução foi promovida pela “Tropa do Ódio”, utilizada como instrumento de intimidação, punição interna e dominação territorial na região do Vale do Juruá.

Durante a operação, foram presos os executores diretos do homicídio, os mandantes e articuladores do crime, e pessoas envolvidos na ocultação do cadáver e na logística utilizada pela facção.

Além das prisões, foram apreendidos celulares e outros materiais que passarão por análise técnica. Os dados obtidos devem fortalecer o conjunto probatório e ampliar o mapeamento da estrutura criminosa atuante na região.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela investigação, destacou a relevância da ofensiva. “A prisão desses indivíduos representa um duro golpe na estrutura do Comando Vermelho no Juruá. A chamada ‘Tropa do Ódio’ vinha sendo utilizada como instrumento de terror, e com essas prisões conseguimos neutralizar parte desse núcleo violento da facção”, destacou.

As investigações seguem em sigilo, e novas diligências já estão sendo articuladas para alcançar outros envolvidos, inclusive lideranças que atuaram como autores intelectuais do crime.

Fonte: PCAC

