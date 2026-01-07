Polícia Civil prende homem condenado a mais de 19 anos de prisão por roubo e tráfico

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA) em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quarta-feira, 7, um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de sentença definitiva, após o encerramento de todas as etapas do processo judicial.

O crime, marcado por extrema violência, abuso de confiança e ameaças, ocorreu em dezembro de 2010. De acordo com os registros policiais da época, o condenado, tio da vítima, buscou a sobrinha na escola sob o pretexto de levá-la para passar o fim de semana em sua residência, localizada na Vila Santa Rosa.

No dia do retorno, entretanto, o agressor desviou o trajeto habitual. Após deixar a bolsa da menor na casa de um familiar, ele afirmou que passariam rapidamente na residência de um primo. Em vez disso, conduziu a vítima, que estava em sua motocicleta, até o motel conhecido como “Vila Amor”.

Ao perceber a real intenção do tio, a jovem tentou resistir e ameaçou gritar por socorro. Em resposta, o agressor teria dito friamente: “pode gritar o tanto que quiser”. A vítima ainda entrou em luta corporal, conseguindo arranhá-lo na tentativa de escapar, mas foi dominada sob ameaça de agressão física.

O crime foi consumado, sendo destacado nos autos que a vítima era virgem à época. Após o abuso, o agressor ainda tentou intimidá-la para que não relatasse o ocorrido à família.

Apesar das ameaças, o crime foi denunciado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, dando início às investigações que resultaram na responsabilização criminal do autor. Com a condenação transitada em julgado e a expedição do mandado de prisão, não cabendo mais recursos quanto à autoria do crime, os agentes da DEMPCA localizaram e prenderam o sentenciado na manhã desta quarta-feira.

O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena imposta pela Justiça.

Fonte: PCAC

