Polícia Civil prende homem acusado de balear trabalhador rural em Acrelândia

Abraão Júnior Durico foi capturado após mandado de prisão; vítima se recupera do ataque ocorrido em agosto

A Polícia Civil de Acrelândia prendeu, na tarde desta quinta-feira (4), Abraão Júnior de Oliveira Durico, de 30 anos, acusado de balear o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos. O crime aconteceu em 26 de agosto, quando a vítima foi atingida por um disparo na perna esquerda enquanto trafegava pelo Ramal Progresso, na zona rural do município.

Após a denúncia, a equipe de investigação iniciou diligências para identificar o autor. Com base nas provas reunidas, a delegada responsável pelo caso solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão, que foi cumprido nesta quinta-feira, resultando na captura de Durico.

O acusado foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A vítima, por sua vez, segue em recuperação após receber atendimento médico logo após o atentado.

Matéria relacionada:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários