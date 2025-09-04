Geral
Polícia Civil prende homem acusado de balear trabalhador rural em Acrelândia
Abraão Júnior Durico foi capturado após mandado de prisão; vítima se recupera do ataque ocorrido em agosto
A Polícia Civil de Acrelândia prendeu, na tarde desta quinta-feira (4), Abraão Júnior de Oliveira Durico, de 30 anos, acusado de balear o trabalhador rural Iranildo Barbosa da Cunha, de 28 anos. O crime aconteceu em 26 de agosto, quando a vítima foi atingida por um disparo na perna esquerda enquanto trafegava pelo Ramal Progresso, na zona rural do município.
Após a denúncia, a equipe de investigação iniciou diligências para identificar o autor. Com base nas provas reunidas, a delegada responsável pelo caso solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão, que foi cumprido nesta quinta-feira, resultando na captura de Durico.
O acusado foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A vítima, por sua vez, segue em recuperação após receber atendimento médico logo após o atentado.
Polícia de Manoel Urbano recupera R$ 5,4 mil furtados em menos de 24 horas
Valor foi encontrado escondido dentro de pacote de fraldas com suspeita, que tentava deixar a cidade; ação foi concluída pela Delegacia-Geral de Polícia Civil
Em uma ação rápida e eficiente, investigadores da Delegacia-Geral de Polícia Civil de Manoel Urbano recuperaram na quinta-feira (4) R$ 5.400 que haviam sido furtados durante a manhã do mesmo dia. A suspeita foi localizada pela equipe quando tentava deixar a cidade, e o dinheiro – além de outros pertences da vítima – foi encontrado escondido dentro de um pacote de fraldas durante a abordagem policial.
A operação foi concluída com sucesso em menos de 24 horas após a ocorrência do crime, reforçando a eficácia do trabalho das autoridades locais no combate a delitos patrimoniais. O caso segue em investigação para apurar detalhes e possíveis envolvidos.
Acre quebra dois recordes de clima nos primeiros dias de Setembro
O pesquisador Davi Friale, editor-chefe do Portal O Tempo Aqui, informou que o Acre começou setembro batendo dois recordes de tempo em curto espaço de tempo. No dia 1º, Tarauacá registrou a maior temperatura do ano no estado: 38,4ºC, superando o antigo recorde de 37,7ºC, que havia sido anotado em Epitaciolândia no dia 31 de agosto.
Já no dia 2, foi a vez de Brasileia surpreender com um volume de 191,8 milímetros de chuva em poucas horas, considerado o maior registro de 2025 no estado e também a maior chuva do Brasil naquele dia. O número superou os 141,0 mm registrados em Cruzeiro do Sul, em janeiro. Foi ainda a chuva mais forte no Acre em dois anos, ficando atrás apenas dos 223,8 mm anotados em Feijó, em abril de 2023.
O que mais chama a atenção é que esse temporal ocorreu justamente em setembro, período conhecido como o mais seco do ano na região. Para se ter ideia, desde a década de 1960, os maiores acumulados para essa época do ano não passavam de 105 mm em 24 horas.
De acordo com Friale, novas pancadas de chuva intensa ainda podem ser registradas nesta semana, com a chegada de uma frente fria prevista para sexta-feira, 5. A recomendação é que a população e produtores rurais fiquem atentos às mudanças bruscas de clima.
Homem é preso por se exibir para menina de 9 anos no centro de Cruzeiro do Sul
Suspeito, de 43 anos, foi localizado pela PM em casa apenas com uma toalha após repetir o crime no mesmo dia; câmeras de segurança confirmaram a denúncia
Um homem de 43 anos, identificado como Manoel Ciacce, foi preso na tarde de quarta-feira (3) após se exibir para uma menina de 9 anos na região central de Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cometeu o crime em mais de uma ocasião.
A prisão ocorreu após a família da vítima acionar a PM. Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para confirmar a denúncia. Os relatos indicam que, enquanto a família pedia ajuda, o acusado se expôs novamente para a criança.
A equipe policial localizou Ciacce em sua residência, onde ele estava apenas com uma toalha enrolada no corpo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por importunação sexual e foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
