Polícia Civil prende foragido por sequestro e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul

Publicado

4 minutos atrás

em

Homem foi capturado pela Polinter com apoio da Delegacia-Geral; pistola 9mm, munições e maconha tipo skunk foram encontradas no local.

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Interestadual de Polícia Civil (Polinter) e com apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.

Durante a ação, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, sete munições intactas do mesmo calibre e uma porção de maconha do tipo skunk.

De acordo com a polícia, o homem foi localizado após informações de que estaria portando uma arma de fogo na noite anterior. As equipes foram até o endereço indicado pelas investigações e encontraram o foragido em um dos quartos da residência, acompanhado de outro indivíduo, ambos consumindo drogas.

O segundo homem também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes. Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.

Geral

Palmeira é parcialmente destruída por incêndio em Rio Branco

Publicado

9 minutos atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Uma palmeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, em Rio Branco.

Testemunhas informaram que o incêndio começou em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado as chamas, que acabaram destruindo parcialmente a palmeira.

Os outdoors instalados nas proximidades ao redor da planta não sofreram danos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e o fogo se apagou gradualmente após consumir partes da palmeira.

Não houve registro de feridos.

 

Geral

Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.

Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.

O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.

Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.

Geral

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com ônibus em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Jovem de 20 anos sofreu traumatismo craniano e foi levado intubado ao Pronto-Socorro após acidente no bairro Mocinha Magalhães

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da empresa Ricco deixou o jovem Ray Silva da Costa, de 20 anos, em estado crítico na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLY-2531, quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente na lateral do ônibus, que seguia na via preferencial, no sentido centro–bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito, ficando desacordado no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para o resgate. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi classificado como gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi retirada do local por um guincho.

