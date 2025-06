Polícia Civil prende foragido em operação no ramal da Buritirana, mas principal suspeito de homicídio segue desaparecido

Indivíduo com dois mandados de prisão foi capturado durante ação que buscava autor de assassinato em Cruzeiro do Sul; delegacia promete intensificar buscas

Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (25) no ramal da Buritirana, zona rural de Cruzeiro do Sul. A ação, no entanto, não alcançou seu alvo principal: o suspeito de cometer um homicídio no último dia 12 de junho, que segue foragido.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, a equipe se deslocou até o local após receber uma denúncia anônima sobre o paradeiro do acusado pelo crime. Ao cercarem a residência indicada, porém, os policiais encontraram outro indivíduo, já conhecido da corporação por estar foragido desde 2023.

“Fizemos o cerco à casa e, quando solicitamos que os moradores saíssem, identificamos o foragido, que estava com mandados expedidos pela Comarca de Rodrigues Alves”, explicou o delegado. O detido foi levado à delegacia e aguarda audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (26).

Apesar da prisão, a operação não localizou o principal suspeito, investigado pelo assassinado ocorrido neste mês. Laurentino afirmou que as buscas serão intensificadas. “Estamos avançando nas investigações e em breve daremos uma resposta à sociedade”, garantiu. A polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja repassada aos canais oficiais de denúncia.

O alvo principal da operação, suspeito de envolvimento em um assassinato, não foi localizado. As investigações continuam, e a Polícia Civil afirma que o trabalho de inteligência e busca será intensificado nos próximos dias. “Estamos avançando nas investigações e esperamos que em breve possamos capturá-lo e apresentar uma resposta à sociedade”, concluiu o delegado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários