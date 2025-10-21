Polícia Civil prende foragido da Justiça após perseguição no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco

Uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) resultou na prisão de Lucas Walifer Wanderley da Cunha, de 29 anos, que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu na tarde de segunda-feira (20), no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco, após uma breve perseguição policial.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizavam um trabalho de vigilância na região quando avistaram o suspeito trafegando de bicicleta pela Rua 15 de Novembro. Ao receber ordem de parada, Lucas desobedeceu e tentou fugir, sendo perseguido e interceptado cerca de 200 metros adiante.

Durante a abordagem, o foragido resistiu à prisão, obrigando os policiais a contê-lo para garantir a segurança da equipe e dele próprio. Após ser dominado, foi conduzido à sede do DEIC, onde teve o Boletim de Ocorrência registrado, e posteriormente encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, além do mandado de prisão em aberto, Lucas Walifer também responde a outros processos criminais. Ele permanece à disposição da Justiça.

Relacionado

Comentários