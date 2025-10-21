Geral
Polícia Civil prende foragido da Justiça após perseguição no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco
Uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) resultou na prisão de Lucas Walifer Wanderley da Cunha, de 29 anos, que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu na tarde de segunda-feira (20), no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco, após uma breve perseguição policial.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizavam um trabalho de vigilância na região quando avistaram o suspeito trafegando de bicicleta pela Rua 15 de Novembro. Ao receber ordem de parada, Lucas desobedeceu e tentou fugir, sendo perseguido e interceptado cerca de 200 metros adiante.
Durante a abordagem, o foragido resistiu à prisão, obrigando os policiais a contê-lo para garantir a segurança da equipe e dele próprio. Após ser dominado, foi conduzido à sede do DEIC, onde teve o Boletim de Ocorrência registrado, e posteriormente encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).
Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, além do mandado de prisão em aberto, Lucas Walifer também responde a outros processos criminais. Ele permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Geral
Sinteac ameaça não iniciar ano letivo de 2026 caso governo não atenda reivindicações
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, afirmou nesta terça-feira (21) que o ano letivo de 2026 pode não começar, caso o governo do Estado não atenda às principais reivindicações da categoria, que incluem o retorno da antiga tabela salarial e o reajuste de 10% nos vencimentos dos professores.
“Vamos aguardar esse final de quadrimestre e, caso não devolva os nossos 10%, ficou deliberado não iniciar o ano letivo de 2026”, declarou Rosana.
A decisão foi tomada após assembleia do sindicato, que avaliou o cenário das negociações com o governo. Segundo a sindicalista, a categoria segue firme na cobrança por melhorias salariais e no cumprimento de acordos anteriores.
O Sinteac também comemorou uma decisão judicial recente que negou o pedido de ilegalidade da greve dos professores da rede estadual, deflagrada no início deste ano. O entendimento da Justiça garantiu o direito de manifestação da categoria.
“A Justiça não concedeu o pedido de ilegalidade da greve e tampouco proibiu a categoria de se manifestar. O desembargador Francisco de Djalma foi fundamental nessa conquista. Vamos continuar lutando pelo retorno da nossa tabela e pelos 10% que nos são devidos”, completou a presidente.
Com o impasse, o sindicato reforça que, se até o fim do quadrimestre o governo não apresentar uma resposta concreta às demandas, os profissionais da educação poderão paralisar as atividades no início do próximo ano letivo.
Comentários
Geral
Homem em situação de rua é brutalmente agredido no bairro da Base, em Rio Branco
Um homem em situação de rua, identificado como Jonatan Araújo da Silva, de 33 anos, foi violentamente agredido na noite da última segunda-feira (20), na Rua Floriano Peixoto, bairro da Base, região central de Rio Branco. A vítima foi espancada com um pedaço de madeira e teve o braço esquerdo quebrado, em um possível ato de “disciplina” imposto por integrantes de uma organização criminosa.
Segundo informações, um morador da área ouviu gritos de socorro e, ao sair de casa, encontrou Jonatan caído na via, com ferimentos pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi imobilizado e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com fratura no antebraço, lesões no rosto e diversos hematomas. Seu estado de saúde é estável.
Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar esteve na ocorrência, mas nenhuma testemunha se apresentou para relatar detalhes do ataque. Perto do local, os policiais encontraram um pedaço de madeira ensanguentado, supostamente usado nas agressões.
As autoridades suspeitam que a motivação do crime esteja relacionada a cobrança de dívidas de drogas ou suspeitas de furtos na região. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve ouvir moradores e tentar identificar os autores da violência.
Comentários
Geral
Homem morre por choque elétrico em propriedade rural de Sena Madureira
Francisco Vilaça não resistiu aos ferimentos; outra vítima foi socorrida e levada ao hospital; Samu não enviou ambulância inicialmente por suspeita de trote
Um homem identificado como Francisco Vilaça faleceu na tarde desta segunda-feira (20) após sofrer uma descarga elétrica em uma propriedade rural localizada no Polo Elias Moreira, km 2 da BR-364, em Sena Madureira, interior do Acre. O Corpo de Bombeiros informou que outra vítima que estava com Francisco foi socorrida e transportada para o Hospital João Câncio Fernandes.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comunicou que recebeu um chamado por volta das 17h50 informando sobre o acidente com choque elétrico. Porém, a ligação caiu. Os atendentes então tentaram retornar para entender o que havia ocorrido, mas não foram atendidos e por temer ser trote, uma ambulância não foi enviada.
Sequência dos fatos:
17h50: Samu recebe chamado sobre acidente com choque elétrico, mas a ligação cai
Tentativa de retorno: atendentes tentam contato sem sucesso
Suspeita de trote: ambulância não é enviada inicialmente
Ação de populares: levam as duas vítimas ao hospital
Chegada dos bombeiros: encontram Francisco já sem sinais vitais
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, enquanto uma equipe da Energisa realizou o isolamento elétrico do local. O caso evidencia desafios no sistema de emergência, com a suspeita inicial de trote impedindo o envio imediato de socorro especializado. A outra vítima permanece sob cuidados médicos, enquanto as circunstâncias exatas do acidente ainda são investigadas.
Você precisa fazer login para comentar.