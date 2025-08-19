Polícia Civil prende foragido condenado por roubo majorado em Tarauacá

Na tarde desta terça-feira (19), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu um mandado de prisão contra R.L.F., condenado pelo crime de roubo majorado. A ordem havia sido expedida pela Comarca de Tarauacá.

Segundo o delegado José Ronério, a equipe vinha tentando capturar o investigado há meses, mas as buscas eram frustradas, já que o homem costumava se refugiar na zona rural sempre que percebia a aproximação dos policiais.

Com informações precisas sobre o paradeiro do condenado, os agentes conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. Durante a abordagem, R.L.F. afirmou que permaneceu foragido por orientação de seu defensor, que teria recomendado que não se apresentasse espontaneamente às autoridades.

Após ser detido, ele foi conduzido à Delegacia de Tarauacá para os procedimentos de praxe e colocado à disposição da Justiça.

O delegado José Ronério destacou o empenho da equipe na ação.

“Essa prisão é resultado de um trabalho contínuo e dedicado da nossa equipe, que não mediu esforços para localizar e capturar o investigado. A Polícia Civil permanece firme no compromisso de combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Tarauacá”, afirmou.