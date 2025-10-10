Geral
Polícia Civil prende foragido acusado de dois homicídios e tráfico de drogas em Rio Branco
Na tarde da última quinta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizou e prendeu Idenir de Menezes Oliveira, conhecido pelos apelidos “Mandim” ou “Denes”, na parte alta de Rio Branco, na invasão do Cruzeirinho, rua Topázio.
O acusado tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídios cometidos nos anos de 2009 e 2011, ambos no Estado do Acre. Além disso, Idenir também era foragido do Estado do Rio Grande do Norte (RN), onde havia sido autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante o processo, ele chegou a apresentar um documento falso na tentativa de enganar as autoridades locais.
Após ser liberado, o foragido retornou ao Acre e passou a se esconder na capital, onde, segundo as investigações, mantinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, atuando no abastecimento de bocas de fumo nas regiões dos bairros Preventório e Papouco.
O delegado Alcino Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo e a importância da prisão para o enfrentamento à criminalidade.
“A prisão de Idenir representa mais um passo importante na retirada de criminosos perigosos das ruas. Ele vinha se escondendo há anos, mas o trabalho de inteligência da Polícia Civil foi fundamental para localizá-lo. Estamos intensificando as ações contra foragidos e homicidas, reforçando o compromisso da instituição com a segurança e a justiça”, afirmou o delegado.
Acre tem maior alta do Norte e está entre os estados mais caros do país para construir
O Acre registrou a maior variação do norte e uma das maiores do Brasil no custo da construção civil em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 09, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento integra o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi).
De acordo com o IBGE, o custo médio da construção civil no estado chegou a R$ 2.126,02 por metro quadrado, considerando a desoneração da folha de pagamento. O valor representa uma alta de 0,85% em setembro, bem acima da média nacional, de 0,50%. No acumulado do ano, o Acre soma 7,78%, e nos últimos 12 meses, 8,95%, ambos acima da média nacional (5,58%).
Quando o cálculo é feito sem desoneração, o custo no estado sobe ainda mais: R$ 2.252,87 por metro quadrado, com variação mensal de 0,80%, acumulado de 8,04% no ano e 9,21% em 12 meses.
Com esse resultado, o Acre lidera as altas da Região Norte e figura entre os estados com maior variação do país, atrás apenas do Mato Grosso (5,45%) e da Paraíba (3,35%).
Além da forte variação, o Acre também está entre os estados com custo mais alto para construir, ao lado de Santa Catarina, que registrou R$ 2.117,96/m² (com desoneração) e R$ 2.271,73/m² (sem desoneração), ambos bem acima da média nacional (R$ 1.872,24/m²).
O IBGE aponta que o aumento no Acre reflete o encarecimento de materiais e serviços, além de reajustes salariais no setor. Em todo o país, o custo dos materiais teve leve desaceleração, variando 0,38%, enquanto a mão de obra cresceu 0,65%.
Promotoria de Cruzeiro do Sul abre inquérito para investigar falhas em serviços de telefonia
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça de Cruzeiro do Sul, determinou a conversão do Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000768-3 em Inquérito Civil. A investigação tem como objetivo apurar possíveis irregularidades e descontinuidade nos serviços de telefonia e internet no município, que vêm comprometendo o funcionamento de serviços públicos e privados essenciais, além de prejudicar o comércio local.
De acordo com o despacho ministerial, assinado pelo promotor de Justiça substituto Flávio Augusto Godoy em 27 de agosto de 2025, o procedimento tramita há mais de 180 dias, o que motivou sua adequação às normas da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-AC.
O promotor destacou que ainda há diligências pendentes e que o aprofundamento das investigações é necessário para garantir a elucidação completa dos fatos. Entre as providências previstas estão coleta de informações, depoimentos, certidões, inspeções e perícias, com o objetivo de embasar futuras medidas, como expedição de recomendações, assinatura de termos de ajustamento de conduta (TAC) ou propositura de ação civil pública.
O despacho também menciona a necessidade de cumprimento de reunião institucional com a Energisa Acre, já agendada para o mês de setembro, conforme determinação anterior nos autos.
Segundo o MP-AC, a complexidade do caso e o volume de documentos exigem uma análise detalhada das informações recentemente anexadas ao processo, o que demanda tempo e atenção técnica.
Simulado de acidente aéreo em Cruzeiro do Sul reforça integração entre forças de segurança e comunidade aeroportuária
Com o intuito de fortalecer a segurança operacional e garantir que as equipes estejam devidamente capacitadas para atuar em eventuais situações de emergência, a Vinci Airports promoveu, nesta quinta-feira, 9, um Exercício Simulado de Emergência Aeroportuária (Esea) no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.
A ação simulou um acidente aéreo, envolvendo diversas vítimas e exigindo a atuação conjunta de profissionais de diferentes setores, tanto do aeroporto quanto de órgãos externos, em um ambiente realista.
A simulação contou com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, e outros órgãos estratégicos das áreas de Segurança Pública e Saúde. O treinamento teve como propósito avaliar e aperfeiçoar os procedimentos do Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária (SREA), assegurando rapidez e eficiência nas ações diante de ocorrências reais.
A iniciativa também visa manter os profissionais do aeroporto tecnicamente capacitados para atuar de forma integrada e eficaz em apoio aos bombeiros de Aeródromo, até a chegada das equipes especializadas.
A atividade teve como foco testar a eficiência e a integração dos protocolos de resposta a emergências. Durante o exercício, foi simulada uma situação de acidente aéreo com múltiplas vítimas, demandando a atuação imediata e coordenada das equipes de resgate, atendimento médico, forças de segurança e demais órgãos envolvidos.
O simulado possibilitou avaliar o tempo de resposta, a comunicação entre os setores e a capacidade de trabalho conjunto em cenários críticos, assegurando que cada etapa do SREA seja executada com precisão, agilidade e segurança, em condições que reproduzem fielmente uma ocorrência real.
Para o gerente do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, Vicente Bezerra, o exercício é fundamental para manter o nível de prontidão das equipes e fortalecer o trabalho conjunto entre as instituições envolvidas:
“O simulado é um exercício de emergência aeronáutica que visa avaliar o nosso plano de contingência em caso de acidentes, não apenas aeronáuticos, mas também de outras naturezas que possam ocorrer no terminal. Neste caso, o foco foi um acidente aéreo. O objetivo é verificar nossa capacidade de resposta a uma crise, bem como a integração com os órgãos de emergência da cidade”, frisou.
A atividade seguiu o que determina o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 153, que orienta as boas práticas de segurança aeroportuária. A iniciativa reforça o compromisso da Vinci Airports com a melhoria contínua dos processos e a integração entre os diversos agentes públicos e privados que atuam na aviação regional.
O simulado contou ainda com a participação de diversas instituições que atuam em situações de emergência, entre elas o Exército Brasileiro, o Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Federal, a Polícia Civil, além de equipes do Detran e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Todos os órgãos parceiros contribuíram para a execução das ações e para a avaliação dos procedimentos adotados durante o exercício.
Representando o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, por meio do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF), tenente Antônio França destacou: “Esses simulados são fundamentais para o Corpo de Bombeiros Militar, pois permitem o aperfeiçoamento constante das nossas práticas operacionais. Atuamos em parceria com a empresa concessionária do aeroporto, por meio da companhia de aeródromo instalada no local. O exercício tem como objetivo avaliar o tempo de resposta, os procedimentos e os protocolos adotados, visando aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelos demais órgãos de segurança”.
O diretor clínico do Samu, médico Gabriel Marcos Barbosa, destacou a relevância da ação. “Esse simulado tem como principal objetivo integrar as forças de segurança, as equipes de saúde e o Samu em nossa cidade. Realizamos o exercício de forma a reproduzir fielmente situações reais de emergência, permitindo avaliar o tempo de resposta, a coordenação entre as instituições e a eficiência dos protocolos adotados. Essa integração é essencial para que, em caso de um incidente aeronáutico, possamos garantir um atendimento rápido, organizado e de qualidade às possíveis vítimas“.
