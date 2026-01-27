Polícia Civil prende em Rio Branco acusado de ser “executor” de facção criminosa que se escondia em obra de influenciadora digital

Entre 20 de janeiro e 4 de fevereiro, universitários e profissionais podem se inscrever na maratona online de ideias, que acontece em 7 de fevereiro e distribui R$ 10 mil em prêmios

Acidentes na rede elétrica são uma realidade em todo o país. Aqui no Acre, o número de acidentes com a comunidade tem aumentado. Apesar das campanhas de conscientização com a população e o reforço diário com orientações sobre os riscos e perigos com a rede elétrica, entre as principais causas de acidentes que, em muitos casos, levam à morte são: as ligações clandestinas, a auto religação, poda de árvore, uso bomba d’água, construções civis próximas a rede, além de ocorrências que geram riscos de segurança e interrupções no fornecimento, como pipa e objetos estranhos na rede.

Com o objetivo de mudar esse cenário, a Energisa vai realizar no dia 7 de fevereiro um Ideathon, uma maratona criativa e colaborativa em busca de ideias inovadoras e soluções. O evento será totalmente online, das 9h às 22h (horário de Brasília).

A coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, reforça a importância da população participar.

“Os acidentes com a comunidade têm crescido e precisamos mudar essa realidade. Por isso, convido a participarem do nosso Ideathon, é uma oportunidade de transformar ideias em soluções que salvam vidas”, afirma a coordenadora.

Em parceria com a Hackathon Brasil, organização que promove, produz e organiza eventos de hackathon, ideathons e workshops, será resolvido o seguinte desafio: Como podemos desenvolver soluções (ideias e boas práticas) eficazes para minimizar os riscos e garantir maior segurança da população no manuseio e proximidade com a rede elétrica?

“Segurança é um valor muito importante para a Energisa. Temos um compromisso com a comunidade e com a redução de acidentes envolvendo a rede elétrica, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização. O Ideathon é uma forma de buscar novas ideias, pensar fora da caixa e contar com o apoio da sociedade para encontrar soluções para um problema tão relevante”, explica Renato Deladea, gerente de Segurança do Grupo Energisa.

Quem pode participar?

Universitários e profissionais já formados nas mais variadas áreas, como tecnologia, inovação e engenharia.

Inscrições

De 20 de janeiro a 4 de fevereiro no site do evento . O resultado será divulgado no dia 3 de março.

Cada participante deve se inscrever individualmente, mas a participação ocorre em equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas. Quem não tiver equipe será integrado a uma no momento do Ideathon. Cada participante receberá um certificado digital de participação, desde que o time tenha cumprido as atividades propostas e enviado o projeto.

O Ideathon da Energisa contará com até 150 participantes, vigorando a ordem de inscrição. Durante a maratona, profissionais da empresa estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos participantes e as ideias serão avaliadas por uma comissão de executivos da Energisa.

Premiação

Com premiação total de R$ 10 mil — R$ 5 mil para a equipe vencedora, R$ 3 mil para a segunda colocada e R$ 2 mil para a terceira.

O Ideathon busca ideias para solucionar os acidentes com a rede que utilizem tecnologia, como a aplicação de inteligência artificial, sensores, aplicativos ou sistemas de monitoramento; engenharia, por meio do desenvolvimento de novos materiais, equipamentos de proteção ou metodologias de segurança; educação e conscientização, como estratégias para engajar a comunidade e aumentar a percepção e prevenção dos riscos; e inovação, com ideias ou boas práticas que sejam viáveis de aplicar a curto e médio prazo.

