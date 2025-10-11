Conecte-se conosco

Polícia Civil prende em flagrante dupla suspeita de matar homem por vingança em Cruzeiro do Sul

2 horas atrás

Crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (10) no Ramal 2; segundo as investigações, vítima teria sido morta após ser acusada de estuprar uma sobrinha dos suspeitos.

A Polícia Civil do Acre prendeu, na noite de sexta-feira (10), dois homens acusados de assassinar João Leilson da Silva, conhecido como “Léo”, no Ramal 2, em Cruzeiro do Sul. O crime havia ocorrido no início da madrugada do mesmo dia, e os suspeitos foram capturados em flagrante menos de 24 horas depois.

De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por vingança, já que a vítima teria estuprado uma sobrinha dos suspeitos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, os dois homens residem em comunidades próximas ao local do crime — um na Vila Santa Luzia e o outro na Vila Campinas. Em uma motocicleta, eles teriam abordado Léo, conversado brevemente e, em seguida, o atacado com golpes de faca e canivete, provocando sua morte ainda no local.

Conforme a Polícia Civil, um dos suspeitos já havia sido acusado de homicídio anteriormente, enquanto o outro não possui antecedentes criminais. Ambos foram encaminhados ao presídio e estão à disposição da Justiça.

Do centro especializado ao Melhor em Casa, Sesacre celebra o Dia das Crianças com ações de cuidado e alegria em Rio Branco

15 segundos atrás

11 de outubro de 2025

Em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) promoveu, nesta sexta-feira, 10, ações especiais em benefício da saúde e do bem-estar infantil em Rio Branco.

No Centro Especializado em Reabilitação Frei Paolino Baldassari (CER III), foi realizado o Arraial do Dia das Crianças, com lanches, brincadeiras e atividades recreativas, proporcionando momentos de alegria e integração às crianças atendidas pelo centro.

O Programa Melhor em Casa levou fraldas, itens de higiene pessoal, brinquedos, roupas e doces para 15 crianças assistidas pelo programa em Rio Branco, reforçando o cuidado domiciliar e o acolhimento às famílias. Já o Hospital da Criança celebrou a data com a entrega de brinquedos, lanches e apresentações, garantindo um dia especial para os pequenos pacientes e seus acompanhantes.

Programa Melhor em Casa é uma iniciativa que garante continuidade do cuidado hospitalar no ambiente domiciliar. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

“A Secretaria de Estado de Saúde deseja um feliz Dia das Crianças a todas as crianças do nosso Acre. Que este seja um momento de alegria, carinho e celebração da infância. Expresso minha gratidão a todos os profissionais que se dedicam, diariamente, a cuidar com amor e compromisso dos nossos pequenos, e às famílias que confiam e acreditam no trabalho da Sesacre”, salientou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A gerente-geral do CER III, Cínthia Brasil, destacou que o evento tem como objetivo promover um momento de lazer e acolhimento para as crianças atendidas e suas famílias. A ação também buscou valorizar o trabalho dos profissionais e fortalecer os vínculos entre pacientes, cuidadores e equipe, em um ambiente leve e inclusivo.

“Mais do que um dia de brincadeiras, essa é uma oportunidade de celebrar a vida, o cuidado e a superação de cada criança atendida no CER. É gratificante ver a alegria delas e perceber o quanto esses momentos fortalecem também as famílias e os profissionais que fazem parte dessa rede de cuidado”, afirmou Cínthia Brasil.

O Programa Melhor em Casa é uma iniciativa que garante a continuidade do cuidado hospitalar no ambiente domiciliar. Ele é voltado para pacientes que, após a alta hospitalar, permanecem acamados ou com limitações que os impedem de se deslocar até uma unidade de saúde.

Ações foram promovidas em benefício da saúde e do bem-estar das crianças. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A equipe multidisciplinar do programa, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e assistentes sociais, realiza visitas periódicas, oferecendo atendimento integral e construindo um plano terapêutico singular para cada paciente, de acordo com suas necessidades.

“Hoje estamos levando um pouco de alegria e descontração para as crianças atendidas pelo Programa Melhor em Casa. São crianças acamadas, que dependem de sondas para alimentação e não podem sair de casa. Em alusão ao Dia das Crianças, levamos presentes e momentos de afeto, para proporcionar conforto e felicidade no ambiente onde elas vivem e são cuidadas”, destacou Janaina Linard, gerente de assistência do Programa Melhor em Casa.

Maria Isabel, de 11 anos, nasceu com paralisia cerebral e é acompanhada pelo Programa Melhor em Casa desde que recebeu alta do Hospital da Criança. Após um período de internação e uso de sonda gástrica, a menina passou a receber o atendimento da equipe multiprofissional em casa, o que tem garantido estabilidade no quadro de saúde e qualidade de vida para ela e sua família.

Maria Isabel, de 11 anos, nasceu com paralisia cerebral e é acompanhada pelo Programa Melhor em Casa. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

“Desde que a Maria Isabel começou a ser acompanhada pelo programa, ela nunca mais precisou ser internada. Quando sente qualquer desconforto, o médico vem, faz o atendimento e logo fica tudo bem. O cuidado que recebemos é maravilhoso. Nunca deixaram nada a desejar. Até digo que vou ficar triste quando ela tiver alta, porque o apoio da equipe faz toda a diferença”, contou Jucelice de Souza Frota, mãe de Maria Isabel.

Já no Hospital da Criança, a ação levou alegria e leveza ao ambiente hospitalar, transformando a rotina dos pequenos pacientes internados e fortalecendo o vínculo entre profissionais, crianças e familiares.

“Nosso principal objetivo é proporcionar um momento de descontração para as crianças internadas, suas famílias e toda a equipe do hospital. Esses momentos de lazer fazem parte do processo de recuperação, porque ajudam a reduzir a ansiedade e tornam o ambiente mais acolhedor. Mesmo as crianças que não puderam participar presencialmente receberam guloseimas e brindes, pois acreditamos que o cuidado também se expressa em gestos de alegria”, ressaltou Socorro Elizabeth de Souza, gerente geral do Hospital da Criança.

E as ações de Dia das Crianças continuam ao longo da próxima semana. Alunos do segundo período do curso de Enfermagem do Centro Universitário do Norte (Uninorte) realizam o projeto “Pequenos Gigantes”, voltado para as crianças atendidas pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. No dia 16 de outubro serão entregues alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal para os pequenos e suas famílias.

Inscrições para o Concurso Cultural “Todos Contra o Aedes Aegypti” são prorrogadas até 27 de outubro

12 minutos atrás

11 de outubro de 2025

A organização do projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti – Edição Acre 2025” prorrogou o prazo de inscrições do Concurso Cultural destinado a professores e alunos do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas dos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Tarauacá e Xapuri. Agora, os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de outubro de 2025.

O concurso reconhece iniciativas criativas e educativas no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, premiando as melhores produções em diferentes categorias, tanto para alunos quanto para professores. Ele faz parte de um projeto de conscientização que busca incentivar a criação de soluções e projetos inovadores para combater o Aedes aegypti.

As inscrições continuam sendo realizadas por meio de formulários eletrônicos disponíveis no link: https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti.

Segundo a coordenadora do projeto, Daniele Freitas, a prorrogação visa ampliar a participação das escolas. “Nosso objetivo é garantir que mais professores e alunos possam apresentar suas ideias e contribuir para fortalecer a conscientização sobre o combate ao Aedes aegypti”, destacou.

A divulgação dos finalistas está prevista para o dia 28 de outubro, e a premiação acontecerá entre os dias 3 e 7 de novembro, com reconhecimento especial às iniciativas que se destacarem na mobilização escolar e comunitária.

Servidora pública tem garantido direito a remoção para cuidar de irmã com Transtorno do Espectro Autista

23 minutos atrás

11 de outubro de 2025

Na decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Rio Branco, foi considerado o relatório emitido pela assistencial social que confirma a dependência da jovem a irmã, servidora pública e a necessidade de acessar terapias e suportes na capital

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Rio Branco garantiu o direito de servidora pública ser removida para cuidar de irmã com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dessa forma, foi mantida a sentença, e a policial civil poderá vir do interior para capital, onde terá mais acesso as terapias e suportes necessários à irmã.

O caso já tinha sido julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que reconheceu a dependência psicológica, emocional e prática da irmã. Contudo, o órgão público entrou com recurso argumentando que não houve comprovação dessa dependência e alegando desproporcionalidade do valor da multa, por não cumprimento da ordem.

Conforme é relatado nos autos pela policial, a irmã é autista com nível 2 de suporte, tem quadros de ansiedade e depressão que se agravou com o falecimento da mãe da jovem em 2023.

Em voto, a relatora do recurso, juíza Adamarcia Machado, apontou o relatório favorável a servidora da assistência social do ente público. A magistrada também lembrou a Lei Complementar Estadual n.°39 de 1993, que prevê esse direito de remoção por motivo de saúde de marido, companheiro ou dependente.

Adamarcia ainda explicou que o conceito de dependência não pode ser limitado a questões econômicas, mas proteção à saúde e promoção da dignidade. “Quanto ao conceito de dependência, não se pode restringi-lo à dimensão estritamente econômica, sob pena de esvaziar a proteção constitucional à saúde (art. 6º e 196 da CF), à família (art. 226 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). A interpretação teleológica do dispositivo legal deve harmonizar-se com tais valores”, escreveu Machado.

Recurso Inominado Cível n. 0700924-76.2025.8.01.0070

Emanuelly Silva Falqueto | Comunicação TJAC

