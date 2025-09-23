Polícia Civil prende em Cruzeiro do Sul suspeito de liderar facção criminosa

Homem já havia escapado de mandado anterior, mas foi capturado nesta segunda-feira (22) após monitoramento

Um homem apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atua em Cruzeiro do Sul foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22). A identidade do acusado não foi revelada.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, o suspeito já havia sido alvo de um mandado de prisão anterior, mas conseguiu escapar na ocasião. Após monitoramento contínuo, a polícia conseguiu efetuar a captura.

— “A polícia já havia monitorado esse indivíduo há algum tempo, na época que foi autorizada a ordem judicial, mas ele conseguiu se evadir. As buscas continuaram e ontem foi possível fazer a apreensão desse indivíduo, que tinha um papel de líder, de certa forma ditava algumas regras dentro da organização. A Polícia Civil vem intensificando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas, organização e homicídios aqui no município”, afirmou o delegado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários