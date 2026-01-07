Geral
Polícia Civil prende em Cruzeiro do Sul homem condenado por estupro de vulnerável
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA) em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quarta-feira, 7, um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de sentença definitiva, após o encerramento de todas as etapas do processo judicial.
O crime, marcado por extrema violência, abuso de confiança e ameaças, ocorreu em dezembro de 2010. De acordo com os registros policiais da época, o condenado, tio da vítima, buscou a sobrinha na escola sob o pretexto de levá-la para passar o fim de semana em sua residência, localizada na Vila Santa Rosa.
No dia do retorno, entretanto, o agressor desviou o trajeto habitual. Após deixar a bolsa da menor na casa de um familiar, ele afirmou que passariam rapidamente na residência de um primo. Em vez disso, conduziu a vítima, que estava em sua motocicleta, até o motel conhecido como “Vila Amor”.
Ao perceber a real intenção do tio, a jovem tentou resistir e ameaçou gritar por socorro. Em resposta, o agressor teria dito friamente: “pode gritar o tanto que quiser”. A vítima ainda entrou em luta corporal, conseguindo arranhá-lo na tentativa de escapar, mas foi dominada sob ameaça de agressão física.
O crime foi consumado, sendo destacado nos autos que a vítima era virgem à época. Após o abuso, o agressor ainda tentou intimidá-la para que não relatasse o ocorrido à família.
Apesar das ameaças, o crime foi denunciado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, dando início às investigações que resultaram na responsabilização criminal do autor. Com a condenação transitada em julgado e a expedição do mandado de prisão, não cabendo mais recursos quanto à autoria do crime, os agentes da DEMPCA localizaram e prenderam o sentenciado na manhã desta quarta-feira.
O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena imposta pela Justiça.
Polícia Civil prende homem condenado a mais de 19 anos de prisão por roubo e tráfico
A Polícia Civil do Acre, através do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (Neic), em Cruzeiro do Sul, prenderam, nesta quarta-feira, 7, o nacional E. S. S., de 32 anos, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.
A prisão foi realizada após diligências que resultaram na localização do condenado, o qual possuía contra si decisão judicial transitada em julgado, com pena total superior a 19 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
O indivíduo foi condenado pela prática de crimes graves, envolvendo violência patrimonial e tráfico de entorpecentes, condutas que impactam diretamente a segurança pública e a tranquilidade da população.
“Essa prisão representa o compromisso da Polícia Civil com a aplicação da lei penal. Trata-se de um indivíduo condenado definitivamente por crimes graves, com pena superior a 19 anos, e o trabalho do NEIC garante que essas decisões não fiquem apenas no papel, trazendo uma resposta efetiva à sociedade”, afirmou o delegado Heverton Carvalho, responsável pela ação.
Após a prisão, E. S. S. foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
Governo Federal repassou mais de R$ 8,8 bilhões em transferências constitucionais ao Acre em 2025
O estado do Acre recebeu aproximadamente R$ 8,8 bilhões em transferências de recursos federais ao longo de 2025, conforme dados do Tesouro Nacional, disponíveis na plataforma Tesouro Transparente. Os repasses englobam recursos destinados ao governo estadual e aos municípios acreanos, com forte concentração em fundos constitucionais e educacionais.
Desse montante, cerca de R$ 7,04 bilhões foram direcionados diretamente ao Estado do Acre, consolidando o ente estadual como o principal destinatário dos recursos federais no território acreano. O maior volume teve origem no Fundo de Participação dos Estados (FPE), que somou aproximadamente R$ 5,94 bilhões.
A educação também concentrou uma parcela significativa dos repasses. O Fundeb, responsável pelo financiamento da educação básica, respondeu por cerca de R$ 1,7 bilhão em transferências regulares, além de aproximadamente R$ 118 milhões em complementações da União, fortalecendo o orçamento destinado às redes públicas de ensino.
Os municípios do Acre receberam recursos principalmente por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que totalizou cerca de R$ 1,03 bilhão em 2025. Também houve repasses provenientes de royalties, no valor aproximado de R$ 62,7 milhões, e da Cide-Combustíveis, que somou pouco mais de R$ 7,1 milhões.
Entre os municípios, Rio Branco concentrou o maior volume de transferências, com cerca de R$ 772 milhões, seguida por Cruzeiro do Sul, com aproximadamente R$ 153 milhões, e Tarauacá, que recebeu em torno de R$ 93 milhões.
Homem baleado no Canal da Maternidade morre após um dia internado na UTI em Rio Branco
Mecânico foi preso suspeito de ter efetuado os disparos; crime teria sido motivado por suposto furto
Alan Victor da Silva, de 30 anos, baleado com dois tiros enquanto caminhava pela via pública na tarde desta terça-feira, 6, na região do Canal da Maternidade, área central de Rio Branco, morreu na tarde desta quarta-feira, 7, após não resistir aos ferimentos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.
De acordo com informações apuradas pelas forças de segurança, os autores se aproximaram da vítima em um veículo modelo Fox, de cor prata, e efetuaram diversos disparos antes de fugir do local. Alan foi atingido no pescoço e nas costas, com ferimentos que perfuraram o pulmão e causaram fratura no ombro.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A vítima foi entubada ainda no local, encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, sendo reanimada pela equipe médica e levada imediatamente ao centro cirúrgico.
Após o procedimento, Alan permaneceu internado na UTI por menos de 24 horas, mas não resistiu às complicações e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.
A Polícia Militar isolou a área do crime e realizou buscas na tentativa de localizar os autores. A investigação inicial ficou a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Suspeito preso
O mecânico Roni Cley de Souza Figueiredo, de 48 anos, foi preso suspeito de ter efetuado os disparos contra Alan Victor. Segundo a polícia, ele agiu com um comparsa identificado apenas como Alcy, que segue foragido.
Ainda conforme as investigações, a motivação do crime seria um suposto furto atribuído à vítima. Após o atentado, Roni Cley foi localizado no Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, onde os policiais encontraram o veículo Fox utilizado no crime, que pertence à irmã do suspeito.
Roni Cley foi preso em flagrante, confessou participação no crime durante interrogatório e foi encaminhado à Delegacia de Investigação Criminal (DIC). Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
O veículo foi apreendido, periciado e permanece à disposição das autoridades. A Polícia Civil segue em diligências para localizar o segundo suspeito.
