Polícia Civil prende dupla que roubou R$ 30 mil de idosos em Rio Branco

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, cumprirá agenda na cidade de Cruzeiro do Sul no dia 25 de fevereiro onde participará da formatura do curso de Instrução de Nivelamento e Conhecimento (INC) da Força Nacional e do curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático. Durante a visita, Lewandowski também inaugurará o Centro Integrado de Inteligência, Segurança Pública e Proteção Ambiental (CISPPA).

O curso da Força Nacional, iniciado em 29 de janeiro, reúne 119 policiais militares, civis e bombeiros do Acre, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. A abertura oficial ocorreu no Teatro dos Náuas, com a presença do Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, e do governador Gladson Cameli. Na ocasião, Sarrubbo anunciou , que contará com efetivos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e forças de segurança.

Essas iniciativas integram os esforços do governo federal para combater o tráfico de drogas, pessoas e armas na região de fronteira com países produtores de cocaína, como Bolívia e Peru. O CISPPA também terá foco na proteção ambiental, visitando a preservação dos biomas locais. O secretário Sarrubbo destacou a importância de estratégias de inteligência para garantir a segurança nas fronteiras e enfatizou o compromisso do governo federal com a região.

