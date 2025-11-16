Geral
Polícia Civil prende dupla criminosa por extorsão contra indígenas em Jordão
A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã deste domingo, 16, dois indivíduos identificados pelos apelidos de “Caxiado” e “Caboco”, flagrados enquanto praticavam extorsão contra moradores indígenas do município de Jordão. As prisões foram efetuadas pela equipe da Delegacia-Geral de Jordão, após uma ação rápida e precisa. Ambos os suspeitos possuem vínculos com organização criminosa.
Os dois foram localizados na residência da filha do vice-prefeito, que também pertence ao povo indígena Kaxinawá, enquanto exigiam o pagamento de um suposto “débito” no valor de R$ 9.400,00. O montante seria referente a obrigações atribuídas a membros da aldeia da qual o próprio vice-prefeito faz parte. A cobrança, realizada de forma intimidatória, configurava extorsão e colocava a comunidade em situação de risco e vulnerabilidade.
A operação teve início após moradores perceberem uma movimentação atípica no imóvel e acionarem imediatamente a Polícia Civil. Uma equipe da delegacia local, coordenada pelo delegado José Ronério da Silva, deslocou-se rapidamente ao endereço indicado, realizando a intervenção de forma técnica, célere e segura. A ação culminou na prisão em flagrante dos envolvidos.
Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos detidos, conhecido como “Caboco”, já responde a um inquérito policial pela prática de tortura contra um adolescente. O crime, conforme apurado, teria sido cometido a pedido de um comerciante local, em retaliação aos furtos reiterados praticados pelo menor em diversos estabelecimentos da cidade.
Além disso, “Caxiado” e “Caboco” são investigados por uma segunda extorsão, desta vez direcionada à mãe do adolescente torturado. As investigações apontam para um modus operandi marcado por intimidação, violência e exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Bope inicia 2ª fase da Operação Duas Dobras com reforço dos alunos do curso ROTAM
A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou, na tarde deste sábado, 15, a 2ª fase da Operação Duas Dobras. A ação é conduzida pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e deve colocar mais pressão sobre facções, rotas criminosas e quadrilhas envolvidas em roubos armados. O ponto de concentração das equipes foi a sede do Bope, de onde as viaturas partiram para cumprir o planejamento operacional.
Nesta etapa, a operação emprega diariamente nove viaturas da ROTAM, formadas por policiais da unidade e pelos alunos do 2° Curso de Operações ROTAM, que já somam 58 dias de formação. A operação também funciona como estágio prático para os alunos, que agora entram em contato direto com cenários reais, sempre supervisionados por instrutores e policiais militares experientes.
A atuação será contínua por pelo menos 30 dias, com equipes distribuídas em toda Rio Branco, na região do Alto Acre e no Vale do Envira. O foco é romper a dinâmica de grupos criminosos que vêm disputando território, atacar o aumento de roubos cometidos por duplas armadas e fechar rotas usadas para abastecimento de tráfico, escoamento de drogas e fuga de suspeitos, especialmente ao longo da Rodovia Transacreana.
Ações planejadas
O planejamento segue análises da Inteligência da PMAC, que identificou áreas críticas e corredores estratégicos. Ao longo desta fase, serão realizadas ações de saturação, abordagens qualificadas, bloqueios e patrulhamento reforçado em bairros, ramais e pontos sensíveis do interior. A meta é reduzir indicadores criminais, desarticular rotas de facções e devolver tranquilidade à população acreana.
O comandante da operação, capitão Alciderlando Furtado, destaca que a presença ostensiva e diária da ROTAM tem objetivo duplo. Segundo ele, o trabalho já nasce com impacto operacional, mas também fortalece a formação dos futuros operadores.
“Estamos colocando nossas equipes nos lugares que mais precisam da nossa presença. É um momento importante para os alunos do curso, que passam a vivenciar o ritmo real da ROTAM, mas acima de tudo é um compromisso com a segurança da nossa comunidade. Vamos agir com firmeza e responsabilidade para enfrentar essa escalada criminosa e garantir que a população sinta a diferença nas ruas”, concluiu.
Detento é morto a golpes de estoque dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido na noite de sábado (15)
O presidiário Marcelo Ferreira da Cunha, de 33 anos, foi assassinado a golpes de estoque (vergalhão) na noite deste sábado, 15, dentro do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Penal, Marcelo estava alojado no pavilhão B, cela 117, quando foi atacado por outros detentos e ferido com diversos golpes na região do abdômen. Agentes perceberam a movimentação anormal e intervieram rapidamente, retirando o preso da cela e levando-o para o corredor.
Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que Marcelo já estava sem vida.
A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão dos procedimentos técnicos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Os detentos apontados como envolvidos no homicídio foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão adotadas as medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Acre reduz homicídios em 15,5%, mas jovens negros seguem como principais vítimas da violência
Anuário do MPAC mostra que 80% das 169 vítimas em 2024 eram negras; faixa de 20 a 24 anos concentra 18% dos casos e homens representam 92% do total
O Ministério Público do Acre divulgou nesta sexta-feira (14) a 9ª edição do Anuário de Indicadores de Violência, revelando uma redução de 15,5% nos crimes violentos letais intencionais em 2024, mas mantendo o alerta sobre o perfil das vítimas: jovens negros continuam sendo as principais vítimas da violência no estado. Das 169 vítimas registradas no ano, 80% eram pessoas negras (soma de pardos e pretos), com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, que responde por 18% das ocorrências.
O relatório do MPAC reforça a necessidade de políticas públicas focalizadas para proteger a população negra, que representa a grande maioria das vítimas. Homens continuam sendo a esmagadora maioria dos casos (92%), enquanto as mulheres representam 8% do total. O documento destaca a urgência de ações direcionadas à luz do Estatuto da Igualdade Racial, apontando que a vulnerabilidade de jovens negros permanece como um desafio estrutural no estado.
Perfil das vítimas em 2024
Gênero: 92% homens, 8% mulheres
Raça/cor:
-
Pardos: 71%
-
Pretos: 8%
-
Indígenas: 5%
-
Brancos: 4%
-
Não identificados: 12%
Faixa etária mais vulnerável: 20-24 anos (18% dos casos)
Evolução recente
- 2024: 169 CVLIs
- 2023: 200 CVLIs
- 2022: 20-24 anos também foi faixa mais atingida (18%)
Os números reforçam a necessidade de políticas públicas focalizadas na juventude negra, conforme determina o Estatuto da Igualdade Racial. A redução geral é positiva, mas mantém-se o desafio de enfrentar as desigualdades raciais e etárias na violência letal.
