A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã deste domingo, 16, dois indivíduos identificados pelos apelidos de “Caxiado” e “Caboco”, flagrados enquanto praticavam extorsão contra moradores indígenas do município de Jordão. As prisões foram efetuadas pela equipe da Delegacia-Geral de Jordão, após uma ação rápida e precisa. Ambos os suspeitos possuem vínculos com organização criminosa.

Os dois foram localizados na residência da filha do vice-prefeito, que também pertence ao povo indígena Kaxinawá, enquanto exigiam o pagamento de um suposto “débito” no valor de R$ 9.400,00. O montante seria referente a obrigações atribuídas a membros da aldeia da qual o próprio vice-prefeito faz parte. A cobrança, realizada de forma intimidatória, configurava extorsão e colocava a comunidade em situação de risco e vulnerabilidade.

A operação teve início após moradores perceberem uma movimentação atípica no imóvel e acionarem imediatamente a Polícia Civil. Uma equipe da delegacia local, coordenada pelo delegado José Ronério da Silva, deslocou-se rapidamente ao endereço indicado, realizando a intervenção de forma técnica, célere e segura. A ação culminou na prisão em flagrante dos envolvidos.

Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos detidos, conhecido como “Caboco”, já responde a um inquérito policial pela prática de tortura contra um adolescente. O crime, conforme apurado, teria sido cometido a pedido de um comerciante local, em retaliação aos furtos reiterados praticados pelo menor em diversos estabelecimentos da cidade.

Além disso, “Caxiado” e “Caboco” são investigados por uma segunda extorsão, desta vez direcionada à mãe do adolescente torturado. As investigações apontam para um modus operandi marcado por intimidação, violência e exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Fonte: PCAC

