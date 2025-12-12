Polícia Civil prende duas pessoas ligadas a assassinato de jovem em Cruzeiro do Sul e a organização criminosa

Com as novas prisões, sobe para 16 o número de detidos pelo sequestro, tortura e morte de João Victor, de 20 anos; um dos presos é suspeito de integrar o braço financeiro de facção na região do Juruá

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), cumpriu na tarde desta sexta-feira (12) dois mandados de prisão relacionados ao assassinato do jovem João Victor da Silva Borges, de 20 anos, ocorrido no início de março de 2025. Com as novas prisões, chega a 16 o total de pessoas detidas pelo sequestro, tortura e morte da vítima.

Um dos presos é mais um envolvido diretamente na execução do crime. O outro, detido em flagrante, é apontado como integrante do braço financeiro de uma organização criminosa que atua na região do Juruá. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Cruzeiro do Sul e ficarão à disposição da Justiça.

As investigações são comandadas pelo delegado Heverton Carvalho e seguem em andamento. A Polícia Civil não descarta novas prisões nos próximos dias, já que o caso envolve uma rede criminosa complexa com ramificações em diferentes frentes – desde a execução até o suporte logístico e financeiro.

O corpo de João Victor foi encontrado em uma área de mata com sinais de violência extrema. O crime chocou a região e motivou uma operação de larga escala que já resultou na prisão de múltiplos suspeitos, evidenciando a atução organizada do grupo responsável.

