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Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico durante operação integrada em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, realizou na manhã desta terça-feira, 17, uma operação integrada após receber denúncia anônima indicando que foragidos do presídio Manoel Neri estariam escondidos no município.
A ação contou com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), com a realização de diversas incursões em locais considerados suspeitos. Em um dos endereços alvo da operação, os policiais localizaram dois indivíduos em posse de drogas e apetrechos utilizados no tráfico.
Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
De acordo com o delegado Marcilio Laurentino, o local já vinha sendo monitorado após denúncias recorrentes da população. “Já havíamos recebido informações de que o imóvel funcionava como ponto de venda de drogas. A comunidade estava incomodada com a intensa movimentação de usuários, o que reforçou a necessidade de atuação policial”, destacou o delegado.
Os presos serão submetidos à audiência de custódia nesta quarta-feira, no âmbito do Juízo das Garantias, que irá deliberar sobre a manutenção das prisões.
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Polícia Civil participa de roda de conversa sobre enfrentamento à violência contra a mulher em instituição de ensino
Na noite do último dia 16 de março, a Polícia Civil do Acre (PCAC) participou de uma roda de conversa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, realizada na Estácio Unimeta. O evento reuniu representantes de instituições e forças de segurança do estado, promovendo um espaço de diálogo e conscientização.
A PCAC foi representada pela delegada Juliana De Angelis, que também atua como Representante Institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulnerabilizados e coordenadora do Programa Bem-Me-Quer. Durante o encontro, estudantes dos cursos de Direito, Enfermagem e Psicologia acompanharam as discussões sobre a importância da atuação integrada no combate à violência de gênero.
Na ocasião, a delegada apresentou as principais ações e programas desenvolvidos pela Polícia Civil do Acre voltados à proteção das mulheres, com destaque para iniciativas de acolhimento e atendimento humanizado às vítimas.
Além disso, Juliana De Angelis orientou os participantes sobre as formas de denúncia e os canais disponíveis para que vítimas e testemunhas possam buscar ajuda, reforçando a importância do engajamento da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher.
O encontro reforça a relevância do diálogo entre instituições e a comunidade acadêmica, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para atuar na rede de proteção às mulheres.
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Polícia Civil do Acre participa de abertura do projeto “Cidadã em Foco” em Porto Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, na última segunda-feira, 16, do início das atividades do projeto Cidadã em Foco, realizado no município de Porto Acre. A instituição foi representada pelo delegado de polícia Leonardo Meyohas, que acompanhou a abertura das Oficinas de Qualificação e Formação de Grupos e Coletivos de Mulheres engajadas na luta feminista e nos conselhos municipais.
O encontro é promovido pelo Instituto Mulheres da Amazônia e reúne lideranças femininas, representantes de movimentos sociais e instituições públicas para fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres.
Durante a programação, foram discutidos temas relevantes como os Direitos das Mulheres, com foco na atuação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher (CMDM), além do fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. As atividades ocorrem nos dias 16 e 17 de março, no Centro de Convenções de Porto Acre, na Câmara Municipal do município.
Segundo o delegado Leonardo Meyohas, a presença da Polícia Civil no evento é fundamental para aproximar a instituição da comunidade e fortalecer a rede de apoio às mulheres.
“A Polícia Civil do Acre entende que o enfrentamento à violência contra a mulher passa, necessariamente, pela integração entre as instituições e pelo fortalecimento da informação. Participar de um projeto como o ‘Cidadã em Foco’ é essencial para dialogarmos diretamente com as mulheres, ouvir suas demandas e reafirmar nosso compromisso em garantir seus direitos e promover um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente”, destacou Meyohas.
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BOPE apreende 3,5 kg de oxidado, 120 trouxinhas de cocaína e R$ 14 mil em operações em Rio Branco
Ações ocorreram nos bairros Mocinha Magalhães e Sapolândia na tarde de segunda-feira (16); um homem de 27 anos foi preso
Duas operações realizadas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), por meio da Companhia de Choque, resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na prisão de um homem de 27 anos, no final da tarde de segunda-feira (16), em Rio Branco.
Primeira ação: Mocinha Magalhães
A primeira ação ocorreu no bairro Mocinha Magalhães, na Rua da Laranja, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante patrulhamento, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita, entrando e saindo rapidamente de um conjunto de apartamentos com uma sacola.
Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou se desfazer do material, arremessando a sacola para dentro de um dos imóveis. Na verificação, os militares encontraram uma quantia significativa em dinheiro, além de porções de substância semelhante à cocaína e uma barra de material aparentando ser oxidado.
Durante buscas no local, foram localizadas ainda outras três barras da mesma substância escondidas em um recipiente tipo isopor. No total, foram apreendidas 120 trouxinhas de cocaína, cerca de 3,5 quilos de oxidado e R$ 14.150 em dinheiro.
Segunda ação: Sapolândia
Já na segunda ocorrência, no bairro Sapolândia, às margens do igarapé São Francisco, os policiais receberam informações de que criminosos estariam utilizando uma área de mata para esconder drogas. Durante incursão a pé, a equipe encontrou um acesso com sinais de movimentação recente.
Ao intensificarem as buscas na vegetação, os agentes localizaram 12 tijolos de maconha cuidadosamente escondidos na mata.
Resultado
O suspeito preso na primeira ação foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com todo o material apreendido, onde foram adotadas as providências cabíveis. O resultado das apreensões é fruto do compromisso do BOPE no combate às ações criminosas que persistem em atuar em Rio Branco.
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