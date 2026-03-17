Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico durante operação integrada em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, realizou na manhã desta terça-feira, 17, uma operação integrada após receber denúncia anônima indicando que foragidos do presídio Manoel Neri estariam escondidos no município.

A ação contou com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), com a realização de diversas incursões em locais considerados suspeitos. Em um dos endereços alvo da operação, os policiais localizaram dois indivíduos em posse de drogas e apetrechos utilizados no tráfico.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com o delegado Marcilio Laurentino, o local já vinha sendo monitorado após denúncias recorrentes da população. “Já havíamos recebido informações de que o imóvel funcionava como ponto de venda de drogas. A comunidade estava incomodada com a intensa movimentação de usuários, o que reforçou a necessidade de atuação policial”, destacou o delegado.

Os presos serão submetidos à audiência de custódia nesta quarta-feira, no âmbito do Juízo das Garantias, que irá deliberar sobre a manutenção das prisões.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

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