Polícia Civil prende dois suspeitos e recupera moto roubada em menos de 12 horas em Cruzeiro do Sul

Adolescente confessou participação no crime e envolvimento em outros três roubos recentes; uma réplica de arma foi apreendida com a dupla

Em uma ação rápida do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos e recuperou uma motocicleta roubada na madrugada desta sexta-feira (22), menos de 12 horas após o crime. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (21), por volta das 19h, no bairro Saboeiro, quando a vítima foi surpreendida por dois homens armados enquanto descartava lixo doméstico.

Com base em informações da comunidade e diligências imediatas, a moto foi localizada no bairro Cruzeirinho. Durante a abordagem – que contou com apoio da Polícia Militar –, dois indivíduos foram detidos: um maior de idade e um adolescente. Este confessou a autoria do roubo e admitiu envolvimento em outros três crimes similares registrados recentemente na região. Uma réplica de arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, foi apreendida.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça. A integração entre as forças de segurança foi apontada como decisiva para o êxito da operação.

Comentários