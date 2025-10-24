Polícia Civil prende dois suspeitos de dupla tentativa de homicídio em Brasiléia em menos de 12 horas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu dois homens suspeitos de participar de uma dupla tentativa de homicídio na Comunidade Nova Esperança, Bairro José Peixoto. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 21, e os suspeitos foram capturados menos de 12 horas depois.

Cinco homens armados invadiram a casa de D.B.P.J., de 31 anos, se passando por policiais e, em seguida, se identificando como membros de uma facção criminosa. A vítima e seus filhos, de 12 e 14 anos, foram rendidos e obrigados a se ajoelhar. Um dos criminosos tentou atirar no adolescente, mas a arma falhou. D.B.P.J. foi baleado na perna e conseguiu fugir com os filhos. Um idoso de 75 anos também foi atingido no pé.

Com base em informações anônimas e vídeos fornecidos por uma moradora, a polícia identificou os autores. Na manhã do dia 22, B.C.R., de 19 anos, foi preso em casa com celulares das vítimas. Pouco depois, W.S., de 20, apontado como o líder da ação, também foi detido.

Na delegacia, as vítimas reconheceram os dois suspeitos. B.C.R. confessou participação e indicou onde estava a arma usada, uma garrucha artesanal com cabo de PVC azul. W.S. negou envolvimento, mas as provas e os vídeos o incriminaram.

As investigações revelaram ainda que o grupo havia torturado dois menores indígenas dias antes, como forma de “disciplina” da facção.

“A resposta rápida da Polícia Civil demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de Brasiléia. Agimos com determinação para prender os autores e devolver tranquilidade à comunidade”, destacou o delegado Erick Maciel.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça, e a PCAC continua investigando os outros três envolvidos na ação criminosa.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários