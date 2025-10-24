Geral
Polícia Civil prende dois suspeitos de dupla tentativa de homicídio em Brasiléia em menos de 12 horas
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu dois homens suspeitos de participar de uma dupla tentativa de homicídio na Comunidade Nova Esperança, Bairro José Peixoto. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 21, e os suspeitos foram capturados menos de 12 horas depois.
Cinco homens armados invadiram a casa de D.B.P.J., de 31 anos, se passando por policiais e, em seguida, se identificando como membros de uma facção criminosa. A vítima e seus filhos, de 12 e 14 anos, foram rendidos e obrigados a se ajoelhar. Um dos criminosos tentou atirar no adolescente, mas a arma falhou. D.B.P.J. foi baleado na perna e conseguiu fugir com os filhos. Um idoso de 75 anos também foi atingido no pé.
Com base em informações anônimas e vídeos fornecidos por uma moradora, a polícia identificou os autores. Na manhã do dia 22, B.C.R., de 19 anos, foi preso em casa com celulares das vítimas. Pouco depois, W.S., de 20, apontado como o líder da ação, também foi detido.
Na delegacia, as vítimas reconheceram os dois suspeitos. B.C.R. confessou participação e indicou onde estava a arma usada, uma garrucha artesanal com cabo de PVC azul. W.S. negou envolvimento, mas as provas e os vídeos o incriminaram.
As investigações revelaram ainda que o grupo havia torturado dois menores indígenas dias antes, como forma de “disciplina” da facção.
“A resposta rápida da Polícia Civil demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de Brasiléia. Agimos com determinação para prender os autores e devolver tranquilidade à comunidade”, destacou o delegado Erick Maciel.
Os dois presos permanecem à disposição da Justiça, e a PCAC continua investigando os outros três envolvidos na ação criminosa.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Polícia Civil prende foragido por sequestro e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul
Homem foi capturado pela Polinter com apoio da Delegacia-Geral; pistola 9mm, munições e maconha tipo skunk foram encontradas no local.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Interestadual de Polícia Civil (Polinter) e com apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.
Durante a ação, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, sete munições intactas do mesmo calibre e uma porção de maconha do tipo skunk.
De acordo com a polícia, o homem foi localizado após informações de que estaria portando uma arma de fogo na noite anterior. As equipes foram até o endereço indicado pelas investigações e encontraram o foragido em um dos quartos da residência, acompanhado de outro indivíduo, ambos consumindo drogas.
O segundo homem também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes. Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.
Comentários
Geral
Palmeira é parcialmente destruída por incêndio em Rio Branco
Uma palmeira pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na esquina da Rua Veterano Ernesto Sales com a Avenida Ceará, em frente ao semáforo próximo ao Palácio do Comércio, em Rio Branco.
Testemunhas informaram que o incêndio começou em um acúmulo de lixo ao redor da planta. A suspeita é de que uma ponta de cigarro ou o calor intenso tenha provocado as chamas, que acabaram destruindo parcialmente a palmeira.
Os outdoors instalados nas proximidades ao redor da planta não sofreram danos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e o fogo se apagou gradualmente após consumir partes da palmeira.
Não houve registro de feridos.
Comentários
Geral
Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco
A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.
Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.
O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.
Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.
Você precisa fazer login para comentar.