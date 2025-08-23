fbpx
Polícia Civil prende dois assaltantes em flagrante no centro comercial de Tarauacá

27 minutos atrás

Durante diligências, agentes da Polícia Civil surpreenderam dois assaltantes armados no centro de Tarauacá. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de assalto à mão armada, na tarde desta sexta-feira, 22, no centro comercial da cidade.

Os agentes estavam em diligência em uma loja de roupas quando um vendedor de relógios passou pelo local gritando que uma loja próxima, a cerca de 10 metros, estava sendo assaltada naquele exato momento. Imediatamente, os policiais correram até o local e se abrigaram atrás de um carro que estava em frente à loja da vítima.

No instante da abordagem, um dos policiais civis avistou um dos assaltantes dentro da loja, segurando uma arma longa apontada para a vítima, que estava sentada em uma cadeira. Diante da situação, o policial deu voz de prisão aos criminosos e, com o apoio de outro agente, conseguiu imobilizar um dos assaltantes enquanto solicitava reforço.

Com a chegada da Polícia Militar, os dois suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia-Geral de Tarauacá, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada para perícia.

Durante a prisão em flagrante de dois assaltantes no centro de Tarauacá, a Polícia Civil apreendeu a arma longa utilizada no crime. Foto: cedida

O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a agilidade e a eficiência da ação. “A pronta resposta da nossa equipe foi fundamental para evitar que os criminosos concluíssem o assalto e colocassem em risco a vida da vítima e de outras pessoas que estavam no local. A Polícia Civil segue firme no enfrentamento à criminalidade e continuará atuando com rigor para garantir a segurança da população de Tarauacá”, disse.

 

Fonte: PCAC

 

Geral

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa em estado grave em Cruzeiro do Sul

2 minutos atrás

23 de agosto de 2025

Colisão ocorreu na rodovia AC-405, em frente a uma igreja; vítima foi encaminhada ao Hospital do Juruá

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (22) na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, em frente a uma igreja. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro, resultando em uma vítima em estado grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu os envolvidos, levando a pessoa ferida em maior gravidade ao pronto-socorro do Hospital do Juruá.

Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica também estiveram no local para os procedimentos de praxe. Somente neste ano, mais de 150 acidentes de trânsito já foram registrados no município.

 

Assista ao vídeo:

Geral

Polícia Civil de Tarauacá prende dois homens por descumprimento de medida protetiva e receptação

17 horas atrás

22 de agosto de 2025

Dois homens foram presos em Tarauacá nesta sexta-feira, um por descumprir medida protetiva e outro por receptação. Fotos: cedida

Em mais uma ação contínua de combate à criminalidade, a equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 22, dois homens envolvidos em crimes distintos, um por descumprimento de medida protetiva de urgência e outro por receptação.

No primeiro caso, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência de descumprimento de medidas protetivas. Durante o depoimento, ela informou que o autor estava em frente à sua residência, aguardando-a, e apresentou uma fotografia que comprovava a presença do homem encostado na varanda da casa.

Diante da situação, os agentes da Polícia Civil foram até o local indicado, mas o suspeito já havia saído. Com informações de que ele havia seguido em direção à Rua Beira Rio, a equipe se deslocou até a região e localizou o homem. Questionado, ele confirmou que esteve na residência da vítima, alegando que queria ver sua filha. O autor admitiu estar ciente da existência das medidas protetivas e apresentava sinais de alteração psíquica, possivelmente decorrente do consumo de álcool ou drogas.

O suspeito, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, teve confirmada sua aproximação à residência da vítima por meio de relatório de rastreamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

No segundo caso, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de receptação. Ele foi localizado próximo ao mercado municipal de Tarauacá. De acordo com as investigações, o suspeito estaria envolvido na compra e venda de produtos roubados e furtados, abastecendo uma rede criminosa na cidade.

O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a importância das prisões para a manutenção da segurança pública no município. “A Polícia Civil tem atuado de forma firme e contínua no combate à criminalidade, seja contra a violência doméstica, seja contra os crimes patrimoniais. Essas prisões são resultado de um trabalho investigativo minucioso e do empenho da nossa equipe em garantir a proteção das vítimas e desarticular redes criminosas que afetam a tranquilidade da população de Tarauacá”, destacou.

 

Fonte: PCAC

Geral

Polícia Civil recaptura foragido acusado de homicídio em Rodrigues Alves

17 horas atrás

22 de agosto de 2025

Foragido que fugiu algemado após audiência de custódia é recapturado. Foto: cedida

Na tarde da última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu o foragido da Justiça F.J.S. da S., acusado de assassinar Daniel Saraiva de Mendonça no dia 12 de junho de 2025, no município de Rodrigues Alves. O acusado havia sido detido anteriormente, mas conseguiu fugir algemado após uma audiência de custódia.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a recaptura foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Durante a ação, os agentes localizaram o foragido na região do Grajaú, onde ele estava acompanhado de um indivíduo que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

No momento da abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, fornecendo o nome do próprio irmão. No entanto, ao chegar à delegacia, foi reconhecido por policiais militares de Rodrigues Alves que estão atuando em Marechal Thaumaturgo, o que confirmou sua verdadeira identidade e resultou na imediata voz de prisão.

O acusado encontra-se recolhido em Marechal Thaumaturgo e deverá passar por nova audiência de custódia nos próximos dias.

O delegado Marcílio Laurentino destacou a importância da ação conjunta. “Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho integrado entre os órgãos de segurança e ambientais. A recaptura de um foragido acusado de um crime tão grave é um passo importante para garantir que a Justiça seja feita e para reforçar a sensação de segurança da população”, afirmou.

 

Fonte: PCAC

