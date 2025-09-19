Polícia Civil prende dois acusados de estupro de vulnerável em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu dois mandados de prisão nesta semana contra indivíduos acusados de crimes de estupro de vulnerável na capital acreana. As ações ocorreram na quarta-feira,17, e na sexta-feira,19, reafirmando o compromisso da instituição no enfrentamento a esse tipo de crime.

O primeiro mandado foi cumprido contra F.N.S, de 79 anos, preso preventivamente no bairro Vila Acre, no Ramal da Castanheira. Ele é investigado por abusar de quatro menores de idade que moravam vizinhos a ele. A denúncia chegou à polícia por meio da direção da escola em que as crianças estudavam, e as vítimas confirmaram os abusos durante o processo investigativo.

O segundo alvo foi L.J.N, de 49 anos, condenado a 21 anos de reclusão com base no artigo 217-A do Código Penal. Ele foi sentenciado por abusar sexualmente de sua enteada, que tinha 12 anos na época dos fatos. O exame de DNA realizado durante a investigação confirmou a autoria do crime.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a relevância das ações no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, afirmou.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados à unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

