Polícia Civil prende condenado por violência doméstica durante Operação Shamar em Rodrigues Alves

9 minutos atrás

Vítima relatou anos de agressões e abusos, que só vieram à tona após ela atingir a maioridade e denunciar o acusado. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, cumpriu nesta quarta-feira, 21, um mandado de prisão contra um homem condenado por crime de violência doméstica.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, o preso foi investigado por agredir e perseguir sua enteada. A vítima relatou que sofreu agressões e abusos desde a adolescência e que, após atingir a maioridade, decidiu denunciar o acusado, dando início às investigações.

O homem foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e passará por audiência de custódia, onde a Justiça avaliará a manutenção de sua prisão.

O delegado Marcílio destacou que essa ação integra a Operação Shamar, que tem como objetivo investigar e dar cumprimento a mandados judiciais relacionados a crimes de violência doméstica. “A Operação Shamar reforça o nosso compromisso em combater qualquer tipo de violência contra a mulher e responsabilizar aqueles que cometem esses crimes. É um trabalho contínuo para garantir segurança e justiça às vítimas”, ressaltou.

A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca que denúncias podem ser feitas anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181 ou diretamente na delegacia mais próxima.

 

Fonte: PCAC

Polícia Civil cumpre mandado de busca em investigação sobre fuga do presídio FOC e apreende drogas em Rio Branco

6 minutos atrás

21 de agosto de 2025

Durante ação da Polícia Civil relacionada à fuga do FOC, a DENARC apreendeu:130 pinos de cocaína, 93 papelotes de maconha, porção de crack, balanças e materiais para embalo Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, uma operação para dar cumprimento a um mandado de busca relacionado à fuga registrada no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), ocorrida no dia 19 de junho de 2025.

O alvo do mandado é um dos presos que fugiram da unidade e que possui condenação definitiva por crimes graves, incluindo homicídio. A ação foi coordenada em conjunto pelas unidades da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC) com destaque para a DENARC e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e integra uma série de diligências para recapturar os foragidos e desarticular possíveis redes de apoio.

Durante o cumprimento do mandado em uma residência localizada no Bairro Wilson Ribeiro, em Rio Branco, o foragido não foi encontrado, mas as equipes apreenderam uma quantidade relevante de drogas com uma pessoa associada a ele. Foram recolhidos 130 pinos contendo material preliminarmente identificado como cocaína (230g), 93 papelotes de maconha (100g), uma porção de crack, além de balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Segundo os levantamentos iniciais, o local funcionava como ponto de distribuição de drogas para outros locais de tráfico na capital. As equipes seguem em campo para cumprir buscas em outros endereços e avançar nas diligências voltadas à captura dos presos que escaparam da unidade prisional.

O delegado titular da DENARC, Saulo Macedo, destacou a importância da ação integrada. “Estamos trabalhando de forma coordenada para recapturar os foragidos e, ao mesmo tempo, enfraquecer a estrutura criminosa que possa estar dando suporte a eles. A apreensão de drogas reforça que esses indivíduos mantêm conexões com o tráfico, e nossa missão é desarticular completamente essa rede”, informou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, ressaltou o compromisso da instituição com a segurança pública.

“A Polícia Civil não medirá esforços para restabelecer a ordem e garantir que todos os foragidos sejam recapturados. Este trabalho demonstra a dedicação das nossas equipes e o nosso compromisso permanente com a sociedade acreana”, enalteceu.

 

Fonte: PCAC

Moradores fecham BR-364 e Deracre promete iniciar obras no Ramal 5 até segunda-feira

14 minutos atrás

21 de agosto de 2025

Órgão afirma que máquinas serão deslocadas após conclusão dos serviços no Ramal do Monteiro; rodovia foi liberada após negociação

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) informou que até a próxima segunda-feira (23) equipes do órgão devem iniciar os serviços de melhoria no Ramal 5, localizado na BR-364.

A medida foi anunciada após um grupo de moradores interditar a rodovia nesta quinta-feira (21), cobrando intervenções na região. Em acordo firmado com representantes da comunidade e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou definido que, assim que forem concluídos os trabalhos no Ramal do Monteiro, as máquinas seguirão para o Ramal 5.

Segundo o Deracre, a mobilização das equipes está prevista para ocorrer até sábado (22), com início dos trabalhos na segunda-feira, podendo ser antecipada conforme as condições. Em nota, o órgão destacou que mantém o compromisso de oferecer infraestrutura adequada e reforçou a importância do diálogo com moradores e autoridades locais no planejamento e execução das obras.

A BR-364 foi liberada logo após a chegada de representantes do Deracre ao local.

Com informações de AC24horas

PM frustra reunião de facção criminosa em área próxima à AC-40, em Rio Branco

38 minutos atrás

21 de agosto de 2025

Policiais apreenderam arma de fogo e mais de 30 munições, mas suspeitos conseguiram escapar por mata fechada

Uma ação do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar frustrou uma reunião de integrantes de facção criminosa no Polo Benfica, às margens da Rodovia AC-40, em Rio Branco.

Durante a operação, os militares apreenderam um revólver calibre 38 e 31 munições, que foram encaminhados à 2ª Regional de Polícia Civil, localizada na Cidade do Povo. Nenhum suspeito foi preso, já que todos conseguiram fugir por uma área de mata fechada.

A ocorrência teve início quando a guarnição, em patrulhamento de rotina, foi abordada por um morador que relatou, em estado de nervosismo, a presença de diversos homens armados em uma residência em construção na Travessa Alzira. Segundo a denúncia, os criminosos estariam reunidos para planejar um possível ataque.

Com base nas informações, a PM montou um cerco, mas os suspeitos perceberam a movimentação por meio de um informante e escaparam. Na fuga, um deles abandonou a arma carregada e as munições.

De acordo com a Polícia Militar, as buscas continuam, já que alguns dos envolvidos na reunião já são conhecidos das forças de segurança.

Com informações do AC24horas

