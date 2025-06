Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas em Xapuri

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar e Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de nove motores de embarcação furtados de moradores ribeirinhos no município de Marechal Thaumaturgo. Os equipamentos foram subtraídos durante a madrugada da última segunda-feira, 9, causando grande prejuízo às famílias atingidas, algumas das quais utilizavam os motores para transportar alunos em áreas de difícil acesso.

A operação foi desencadeada após as forças de segurança tomarem conhecimento de que membros de uma organização criminosa estariam por trás dos furtos. De imediato, equipes da Polícia Civil e Militar que atuam em Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, com apoio do GEFRON, foram mobilizadas para atuar na região.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, que participou da operação, as buscas se concentraram na comunidade Nova Vida, localizada no Rio Tejo. “Iniciamos a varredura na região no início da tarde de quarta-feira e, por volta das 18h, conseguimos localizar os motores escondidos na mata. A ação foi possível graças ao trabalho integrado entre as forças policiais, com apoio logístico da Sejusp”, explicou o delegado.

Apesar da recuperação dos equipamentos, nenhum suspeito foi preso até o momento. As diligências seguem nos próximos dias com o objetivo de identificar e prender os autores do crime. O delegado destacou que a operação não se encerra com a apreensão dos motores e que o foco principal agora é capturar os criminosos envolvidos.

O delegado ressalta ainda que o trabalho continua, a presença da facção criminosa na região tem gerado temor entre os moradores, com sucessivos furtos e roubos. “Estamos atuando com firmeza para restabelecer a ordem e garantir a segurança da população ribeirinha de Marechal Thaumaturgo”, afirmou Marcílio Laurentino.

Fonte: PCAC

