Cotidiano

Polícia Civil prende condenado por roubo com participação em homicídio na zona rural de Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

Durante uma das abordagens, o grupo assassinou um pastor evangélico que tentou defender a família

DCORE prende condenado por roubo e participação em homicídio de 2021. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva, nesta sexta-feira, 21, contra Clodoaldo Bruno de Oliveira, condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, por envolvimento em uma série de roubos ocorridos em 8 de abril de 2021, na zona rural de Rio Branco.

Na ocasião, uma quadrilha armada invadiu diversas propriedades rurais, rendendo moradores com violência e subtraindo celulares, dinheiro, armas e veículos. Durante uma das abordagens, o grupo assassinou um pastor evangélico que tentou defender a família. Clodoaldo foi apontado como participante direto da ação criminosa e teve envolvimento comprovado no homicídio.

As investigações conduzidas pela DCORE reuniram provas materiais e testemunhais que permitiram identificar os integrantes do bando e responsabilizá-los judicialmente. Após a condenação, Clodoaldo estava foragido, sendo localizado e preso por investigadores da Polícia Civil, encerrando sua fuga e garantindo o cumprimento da pena.

Cotidiano

Prefeito Tião Bocalom recebe homenagem na Fieac por investimentos na construção civil

Publicado

3 horas atrás

em

21 de novembro de 2025

Por

Gestor destacou que ações no setor “impulsionam a economia e geram empregos” na capital acreana; certificado reconhece contribuição da administração municipal

O prefeito agradeceu a homenagem e o acolhimento durante o evento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. Foto: cedida 

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi homenageado com um Certificado de Reconhecimento durante a Feira da Indústria do Estado do Acre (Fieac) pelas ações e investimentos realizados em sua gestão no setor da construção civil. Em seu pronunciamento, o prefeito classificou os momentos na feira como “mais que especiais” e reforçou o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Bocalom destacou o impacto econômico das políticas voltadas para o setor: “Nossas ações e os expressivos investimentos na construção civil impulsionam a economia, geram empregos e contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

A participação do gestor no evento, onde também atuou como palestrante, evidencia o reconhecimento do setor produtivo às políticas municipais e consolida o foco da administração em infraestrutura e geração de emprego como pilares do desenvolvimento econômico da capital. O prefeito reafirmou que “seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa terra”, mantendo a prioridade no fortalecimento da indústria local.

Cotidiano

Polícia Federal deflagra Operação Resquícios para desarticular tráfico de drogas no Acre

Publicado

3 horas atrás

em

21 de novembro de 2025

Por

Dois mandados foram cumpridos em Porto Walter e Rio Branco; ação é desdobramento da Operação Tapirus, que apreendeu 77 kg de cocaína em dezembro de 2024

Após análise do material coletado na Operação Tapirus foi possível identificar outros indivíduos que davam apoio logístico ao tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul/AC e região. Foto: captada 

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados judiciais nesta sexta-feira (21) durante a Operação Resquícios, que tem como objetivo desarticular a logística do tráfico de drogas no Acre. As ações ocorreram simultaneamente em endereços nas cidades de Porto Walter e Rio Branco, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter.

A investigação é um desdobramento direto da Operação Tapirus, deflagrada em dezembro de 2024, quando foram apreendidos 77 kg de cloridrato de cocaína, 6 kg de skunk (maconha de alta potência) e 20 munições de fuzil calibre 5.56 mm. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a PF, a análise do material apreendido e das informações coletadas durante a operação anterior permitiu aos investigadores identificar outros indivíduos que davam suporte logístico ao tráfico de drogas na região de Cruzeiro do Sul e municípios do entorno. Os alvos da Operação Resquícios podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Cotidiano

Galvez terá a volta da atacante Jaque e Monique está fora da decisão

Publicado

10 horas atrás

em

21 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Jaque (7) é uma opção importante no Galvez

Jaque será a novidade do Galvez para a decisão do Campeonato Estadual. A atacante, vice-artilheira da competição com 17 gols, foi poupada do duelo na semifinal contra a Assermurb por ter dois cartões amarelos.

“A Jaque fica à disposição para a final. Não podíamos correr o risco de perdê-la para final e esse foi o planejamento estabelecido pela diretoria e a comissão técnica”, explicou o técnico Maurício Carneiro.

Monique está fora 

A meia Monique não jogou a semifinal e também está fora da decisão do Estadual. A atleta, mesmo com contrato, fez a opção por disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7.

Fecha preparação

O elenco do Galvez realiza um treino leve nesta sexta, 21, no campo do Clube dos Oficiais, a partir das 20 horas, e fecha a preparação visando a decisão contra a Adesg. A partida será no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão.

