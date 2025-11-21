Cotidiano
Polícia Civil prende condenado por roubo com participação em homicídio na zona rural de Rio Branco
Durante uma das abordagens, o grupo assassinou um pastor evangélico que tentou defender a família
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva, nesta sexta-feira, 21, contra Clodoaldo Bruno de Oliveira, condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, por envolvimento em uma série de roubos ocorridos em 8 de abril de 2021, na zona rural de Rio Branco.
Na ocasião, uma quadrilha armada invadiu diversas propriedades rurais, rendendo moradores com violência e subtraindo celulares, dinheiro, armas e veículos. Durante uma das abordagens, o grupo assassinou um pastor evangélico que tentou defender a família. Clodoaldo foi apontado como participante direto da ação criminosa e teve envolvimento comprovado no homicídio.
As investigações conduzidas pela DCORE reuniram provas materiais e testemunhais que permitiram identificar os integrantes do bando e responsabilizá-los judicialmente. Após a condenação, Clodoaldo estava foragido, sendo localizado e preso por investigadores da Polícia Civil, encerrando sua fuga e garantindo o cumprimento da pena.
Cotidiano
Prefeito Tião Bocalom recebe homenagem na Fieac por investimentos na construção civil
Gestor destacou que ações no setor “impulsionam a economia e geram empregos” na capital acreana; certificado reconhece contribuição da administração municipal
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi homenageado com um Certificado de Reconhecimento durante a Feira da Indústria do Estado do Acre (Fieac) pelas ações e investimentos realizados em sua gestão no setor da construção civil. Em seu pronunciamento, o prefeito classificou os momentos na feira como “mais que especiais” e reforçou o compromisso com o desenvolvimento da cidade.
Bocalom destacou o impacto econômico das políticas voltadas para o setor: “Nossas ações e os expressivos investimentos na construção civil impulsionam a economia, geram empregos e contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.
A participação do gestor no evento, onde também atuou como palestrante, evidencia o reconhecimento do setor produtivo às políticas municipais e consolida o foco da administração em infraestrutura e geração de emprego como pilares do desenvolvimento econômico da capital. O prefeito reafirmou que “seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa terra”, mantendo a prioridade no fortalecimento da indústria local.
Cotidiano
Polícia Federal deflagra Operação Resquícios para desarticular tráfico de drogas no Acre
Dois mandados foram cumpridos em Porto Walter e Rio Branco; ação é desdobramento da Operação Tapirus, que apreendeu 77 kg de cocaína em dezembro de 2024
A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados judiciais nesta sexta-feira (21) durante a Operação Resquícios, que tem como objetivo desarticular a logística do tráfico de drogas no Acre. As ações ocorreram simultaneamente em endereços nas cidades de Porto Walter e Rio Branco, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter.
A investigação é um desdobramento direto da Operação Tapirus, deflagrada em dezembro de 2024, quando foram apreendidos 77 kg de cloridrato de cocaína, 6 kg de skunk (maconha de alta potência) e 20 munições de fuzil calibre 5.56 mm. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante.
De acordo com a PF, a análise do material apreendido e das informações coletadas durante a operação anterior permitiu aos investigadores identificar outros indivíduos que davam suporte logístico ao tráfico de drogas na região de Cruzeiro do Sul e municípios do entorno. Os alvos da Operação Resquícios podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).
Cotidiano
Galvez terá a volta da atacante Jaque e Monique está fora da decisão
Jaque será a novidade do Galvez para a decisão do Campeonato Estadual. A atacante, vice-artilheira da competição com 17 gols, foi poupada do duelo na semifinal contra a Assermurb por ter dois cartões amarelos.
“A Jaque fica à disposição para a final. Não podíamos correr o risco de perdê-la para final e esse foi o planejamento estabelecido pela diretoria e a comissão técnica”, explicou o técnico Maurício Carneiro.
Monique está fora
A meia Monique não jogou a semifinal e também está fora da decisão do Estadual. A atleta, mesmo com contrato, fez a opção por disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7.
Fecha preparação
O elenco do Galvez realiza um treino leve nesta sexta, 21, no campo do Clube dos Oficiais, a partir das 20 horas, e fecha a preparação visando a decisão contra a Adesg. A partida será no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão.
