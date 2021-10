Polícia Civil prende condenado por morte de namorada de 14 anos em Senador Guiomard

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde desta segunda-feira, 18, a Polícia Civil prendeu no município de Senador Guiomard A.C.O., 40 anos, condenado pelos crimes de feminicídio, furto e tráfico de drogas. De acordo com a Polícia, no ano de 2005, A.C.O. matou sua ex-namorada e tentou contra a vida do companheiro dela.

Além dessas condenações, contra o preso correm investigações na Polícia Civil do Acre pelos crimes de estupro e tráfico de drogas no município de Capixaba.

A prisão do condenado foi realizada no ramal da Capatara, em Senador Guiomard, por uma uma equipe da Polícia Civil de Capixaba, com apoio de policiais civis lotados na da delegacia do Tucumã em Rio Branco.