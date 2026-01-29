Geral
Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Xapuri
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 29, um mandado de prisão contra C. P. da S., condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no bairro Braga Sobrinho, no município de Xapuri.
De acordo com a Polícia Civil, o condenado foi localizado em sua residência, que também funciona como um comércio de mercadorias do gênero alimentício. No local, os investigadores deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça.
Após a captura, o homem foi conduzido à Unidade Policial e, em seguida, encaminhado ao hospital do município para a realização do exame de corpo de delito. Posteriormente, ele retornou à Delegacia-Geral de Xapuri, onde permanece recolhido e à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais.
O crime ocorreu em 2021, no seringal Nazaré, zona rural de Xapuri. Na ocasião, C. P. da S. teria cometido o estupro contra uma criança de 10 anos de idade. Após a conclusão do processo judicial, o réu foi condenado a uma pena de 11 anos e 8 meses de prisão.
Investigação da Polícia Civil resulta em prisões por roubo e crime organizado em Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, cumpriu, nesta semana, dois mandados de prisão relacionados a crimes graves ocorridos no município.
Em uma das ações, os policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem acusado de participação em um roubo ocorrido em julho do ano passado, em uma chácara de Mâncio Lima. Na ocasião, cinco indivíduos armados invadiram a residência de um professor e chegaram a trocar tiros com a vítima, que conseguiu se esconder em um dos banheiros do imóvel.
Ainda na época do crime, um dos suspeitos foi preso após ser baleado, e posteriormente outros dois envolvidos também foram capturados. Com a prisão realizada agora, já são quatro os envolvidos detidos. De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, as investigações apontam que o crime contou com a participação de seis pessoas, sendo que dois suspeitos ainda estão foragidos. “Esses dois indivíduos que faltam ser localizados atuaram dando apoio à ação criminosa e possuem mandados de prisão em aberto pelo crime de tentativa de latrocínio”, explicou o delegado.
Em outra ocorrência, a Polícia Civil cumpriu, na manhã da última quarta-feira, 28, um mandado de prisão contra uma mulher envolvida com organização criminosa. Ela foi investigada em 2020 pela Polícia Civil, juntamente com o companheiro e outros indivíduos, tendo sido julgada e condenada pela Justiça.
O companheiro da mulher foi preso na tarde de terça-feira, 27, pela Polícia Militar em Mâncio Lima. Já na manhã seguinte, os policiais civis receberam informações sobre o paradeiro da foragida e se deslocaram rapidamente até o local indicado, onde efetuaram a prisão.
Paraná Pesquisas: Lula tem 46,4% de aprovação e 50,6% de desaprovação
A pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (29/1) mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 46,4% e desaprovado por 50,6% dos eleitores; 2,9% não souberam responder.
O estudo ouviu 2.080 eleitores, em 160 municípios, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
O Nordeste segue como a região com maior aprovação ao governo Lula: 58,3%, contra 39,4% de desaprovação. Já a que mais desaprova Lula é a região Sul, que registrou 37,2% de aprovação e 59,5% de desaprovação.
Vice-governadora Mailza participa da eleição do novo presidente do Consórcio da Amazônia Legal
Os trabalhos do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal (CAL) foram retomados na manhã desta quinta-feira, 29, por meio de uma reunião online, com a participação de representantes dos nove estados que compõem a autarquia. A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou do processo de eleição, por unanimidade, do novo presidente da entidade, o governador do Maranhão, Carlos Brandão.
Também Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins integram o consórcio, que tem como objetivo fortalecer a cooperação regional e promover o desenvolvimento sustentável e integrado da região.
Após três anos à frente do CAL, o governador do Pará, Helder Barbalho, repassou a presidência para Carlos Brandão, que ficará à frente da entidade pelo período de um ano. Durante a gestão, o novo presidente terá a missão de fortalecer a cooperação entre os nove estados, ampliar o diálogo federativo e conduzir, com responsabilidade e visão estratégica, agendas fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região.
Mailza Assis parabenizou o novo gestor da entidade e destacou a importância da união dos estados para o fortalecimento da Região Norte. “Para este ano que se inicia, esperamos uma boa atuação de todos nós, governantes, nesse trabalho que defende a nossa região, com propostas e projetos que incluem todos os estados. Seguimos firmes, com o Acre sempre presente”, ressaltou.
O Consórcio da Amazônia Legal mantém uma atuação técnica, integrada e orientada a resultados, alinhada aos desafios e às oportunidades da Amazônia no cenário nacional e internacional. O ano é considerado estratégico para a consolidação de agendas estruturantes e do legado da COP30, reforçando o consórcio como espaço de articulação para decisões conjuntas, cooperação institucional e soluções que conciliem desenvolvimento econômico, conservação ambiental e inclusão social.
