Polícia Civil prende condenado a mais de 13 anos por estupro de vulnerável em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Decav), prendeu na tarde desta quarta-feira, 26, J.R.B., de 26 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em Rio Branco.

O homem foi condenado a 13 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. A ordem judicial foi cumprida no bairro São Francisco, durante diligência realizada pela equipe de investigadores da especializada.

De acordo com as informações apuradas no processo, à época dos fatos o condenado era enteado do pai da vítima, que tinha 13 anos quando revelou os abusos à mãe. A vítima relatou que os crimes ocorriam desde quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Segundo o depoimento, o autor aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a menor para tocar suas partes íntimas e obrigá-la a tocá-lo.

Após tomar conhecimento dos fatos, a mãe da adolescente procurou a delegacia para registrar a ocorrência, dando início à investigação que resultou na responsabilização criminal do acusado.

Com o mandado de prisão expedido pela Justiça, a equipe da DECAV localizou e efetuou a prisão de J.R.B., que foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil reforça que casos de abuso e exploração sexual podem ser denunciados diretamente nas delegacias ou por meio dos canais oficiais de denúncia 181, 190 e disque 100, garantindo sigilo e proteção às vítimas.