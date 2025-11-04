Polícia Civil prende casal em Rio Branco envolvido em homicídio ocorrido em Epitaciolândia

Suspeitos foram localizados em Rio Branco, seis meses após o assassinato de Victor Rafael, executado a queima-roupa

A Polícia Civil do Acre prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Victor Rafael, ocorrido em 4 de abril deste ano, na Rua Ana de Souza Lira, bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros a queima-roupa.

Segundo informações, Victor, morador do bairro José Hassem, morreu ainda no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atirador fugiu logo após os disparos, deixando a vítima caída na calçada.

Na ocasião, a Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi levado a Rio Branco para exame cadavérico e, em seguida, liberado à família.

Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os principais suspeitos, que haviam fugido para a capital logo após o crime. O casal Kauâ Pereira Bento, de 20 anos, e Kaylane Kirsten Freitas, de 19 anos, foi localizado no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os agentes cumpriram mandado de prisão e conduziram os dois à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As autoridades seguem apurando as motivações do crime.

