Polícia Civil prende casal em Rio Branco envolvido em homicídio ocorrido em Epitaciolândia

Publicado

3 horas atrás

em

Suspeitos foram localizados em Rio Branco, seis meses após o assassinato de Victor Rafael, executado a queima-roupa

A Polícia Civil do Acre prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Victor Rafael, ocorrido em 4 de abril deste ano, na Rua Ana de Souza Lira, bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros a queima-roupa.

Segundo informações, Victor, morador do bairro José Hassem, morreu ainda no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atirador fugiu logo após os disparos, deixando a vítima caída na calçada.

Na ocasião, a Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi levado a Rio Branco para exame cadavérico e, em seguida, liberado à família.

Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os principais suspeitos, que haviam fugido para a capital logo após o crime. O casal Kauâ Pereira Bento, de 20 anos, e Kaylane Kirsten Freitas, de 19 anos, foi localizado no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os agentes cumpriram mandado de prisão e conduziram os dois à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As autoridades seguem apurando as motivações do crime.

Jovem é executado a tiros durante noite chuvosa em Epitaciolândia

Extra

PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE ASSIS BRASIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2025

Objeto: Contratação destinada a executar serviços de serviços de internet com link dedicado, com instalação e serviços de internet com banda compartilhada (banda larga), com instalação, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil.

Origem: Secretaria Municipal de Administração.

Data de Reabertura: 18/11/2025 às 09:00hrs.

Retirada do Edital: 04/11/2025 à 18/11/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 horas.

Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes

Assis Brasil-AC, 03 de novembro de 2025.

Willian Azevedo Bandeira

Pregoeiro

Extra

Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS / EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Publicado

3 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 20 do Estatuto e no Regulamento Eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, inscrito sob o CNPJ nº 18.519.615/0001-94, no dia 5 de janeiro de 2026 às 10 horas, na sede do Sindicato, situada à Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, Brasiléia/Ac, será realizada eleição para membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e representantes junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre – Fecomércio/AC, para o mandato de 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias corridos e ocorrerá de 05 a 09/11/2025, no horário de 8 às 18h. O requerimento do registro de chapa deverá ser confeccionado em 2 (duas) vias, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, assinado pelo candidato por ela responsável, devendo ser entregue na Secretaria instalada para essa finalidade na sede do SINDICATO, no endereço, data e horário indicados acima, onde se encontrará, à disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o 5º (quinto) dia seguinte ao da publicação da respectiva composição. A Assembleia Geral relativa à eleição instalar-se-á, em primeira convocação, por maioria absoluta dos delegados votantes das sindicalizadas, no dia 05/01/2026, às 10 horas e, em segunda convocação, às 10h30min, no mesmo dia e local, por maioria dos delegados votantes presentes. O Regulamento Eleitoral encontra-se disponível para consulta pelos interessados na Secretaria da Comissão Eleitoral no SINDICATO. 

Brasiléia-Acre, 4 de novembro de 2025. 

José Luiz Revollo Junior 

Presidente SINCOBRAS 

Extra

Família expulsa de casa por facções criminosas tem objetos roubados em Brasiléia

Publicado

22 horas atrás

em

3 de novembro de 2025

Por

Moradores vivem clima de medo em bairros periféricos; Polícia Militar prestou apoio e recuperou bens da vítima

Uma família de Brasiléia, viveu momentos de terror após ser ameaçada e expulsa de casa por facções criminosas que disputam território na região de fronteira. O caso registrado nesta segunda-feira (3) e mobilizou equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, que foram acionadas para resgatar os pertences da família.

De acordo com informações registradas na delegacia, a família já havia sido alvo de uma invasão na semana passada, quando um grupo armado — disfarçado de policiais — invadiu a residência. O objetivo seria executar um jovem morador, mas o plano falhou após a arma de um dos criminosos falhar durante a ação.

Durante a tentativa de defesa, o patriarca da família foi baleado na perna e no pé. Desde então, os criminosos teriam ordenado que todos deixassem o bairro, sob ameaça de morte caso permanecessem no local.

Com medo, os moradores abandonaram a casa e os pertences, que foram posteriormente localizados por terceiros — entre eles, uma geladeira e um fogão levados pelos criminosos. Os objetos foram restituídos à família com apoio da Polícia Militar.

O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os envolvidos.

A situação reforça o clima de insegurança e intimidação imposto por facções criminosas que atuam na fronteira entre Brasiléia e Cobija, na Bolívia.

