Extra
Polícia Civil prende casal em Rio Branco envolvido em homicídio ocorrido em Epitaciolândia
Suspeitos foram localizados em Rio Branco, seis meses após o assassinato de Victor Rafael, executado a queima-roupa
A Polícia Civil do Acre prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Victor Rafael, ocorrido em 4 de abril deste ano, na Rua Ana de Souza Lira, bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros a queima-roupa.
Segundo informações, Victor, morador do bairro José Hassem, morreu ainda no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atirador fugiu logo após os disparos, deixando a vítima caída na calçada.
Na ocasião, a Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi levado a Rio Branco para exame cadavérico e, em seguida, liberado à família.
Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os principais suspeitos, que haviam fugido para a capital logo após o crime. O casal Kauâ Pereira Bento, de 20 anos, e Kaylane Kirsten Freitas, de 19 anos, foi localizado no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.
Com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os agentes cumpriram mandado de prisão e conduziram os dois à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.
As autoridades seguem apurando as motivações do crime.
MATÉRIA RELACIONADA
Jovem é executado a tiros durante noite chuvosa em Epitaciolândia
Comentários
Extra
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2025
Objeto: Contratação destinada a executar serviços de serviços de internet com link dedicado, com instalação e serviços de internet com banda compartilhada (banda larga), com instalação, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 18/11/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 04/11/2025 à 18/11/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 horas.
Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 03 de novembro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro
Comentários
Extra
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS / EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 20 do Estatuto e no Regulamento Eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, inscrito sob o CNPJ nº 18.519.615/0001-94, no dia 5 de janeiro de 2026 às 10 horas, na sede do Sindicato, situada à Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, Brasiléia/Ac, será realizada eleição para membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e representantes junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre – Fecomércio/AC, para o mandato de 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias corridos e ocorrerá de 05 a 09/11/2025, no horário de 8 às 18h. O requerimento do registro de chapa deverá ser confeccionado em 2 (duas) vias, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, assinado pelo candidato por ela responsável, devendo ser entregue na Secretaria instalada para essa finalidade na sede do SINDICATO, no endereço, data e horário indicados acima, onde se encontrará, à disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o 5º (quinto) dia seguinte ao da publicação da respectiva composição. A Assembleia Geral relativa à eleição instalar-se-á, em primeira convocação, por maioria absoluta dos delegados votantes das sindicalizadas, no dia 05/01/2026, às 10 horas e, em segunda convocação, às 10h30min, no mesmo dia e local, por maioria dos delegados votantes presentes. O Regulamento Eleitoral encontra-se disponível para consulta pelos interessados na Secretaria da Comissão Eleitoral no SINDICATO.
Brasiléia-Acre, 4 de novembro de 2025.
José Luiz Revollo Junior
Presidente SINCOBRAS
Comentários
Extra
Família expulsa de casa por facções criminosas tem objetos roubados em Brasiléia
Moradores vivem clima de medo em bairros periféricos; Polícia Militar prestou apoio e recuperou bens da vítima
Uma família de Brasiléia, viveu momentos de terror após ser ameaçada e expulsa de casa por facções criminosas que disputam território na região de fronteira. O caso registrado nesta segunda-feira (3) e mobilizou equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, que foram acionadas para resgatar os pertences da família.
De acordo com informações registradas na delegacia, a família já havia sido alvo de uma invasão na semana passada, quando um grupo armado — disfarçado de policiais — invadiu a residência. O objetivo seria executar um jovem morador, mas o plano falhou após a arma de um dos criminosos falhar durante a ação.
Durante a tentativa de defesa, o patriarca da família foi baleado na perna e no pé. Desde então, os criminosos teriam ordenado que todos deixassem o bairro, sob ameaça de morte caso permanecessem no local.
Com medo, os moradores abandonaram a casa e os pertences, que foram posteriormente localizados por terceiros — entre eles, uma geladeira e um fogão levados pelos criminosos. Os objetos foram restituídos à família com apoio da Polícia Militar.
O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os envolvidos.
A situação reforça o clima de insegurança e intimidação imposto por facções criminosas que atuam na fronteira entre Brasiléia e Cobija, na Bolívia.
Você precisa fazer login para comentar.