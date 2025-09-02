Polícia Civil prende casal de adolescentes por assalto com extorsão via PIX em Rio Branco

Crime no bairro Canaã envolveu família refém e prejuízo de R$ 20 mil; uma das suspeitas é parente direta das vítimas e teria planejado a ação

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nesta terça-feira (2) dois mandados de internação contra um casal de adolescentes suspeitos de assaltar uma residência no bairro Canaã, em Rio Branco. Os menores, detidos na Escola CERB no centro da cidade, são acusados de invadir a casa de parentes da jovem envolvida, render a família e realizar uma transferência de R$ 20 mil via PIX utilizando o celular da vítima.

De acordo com a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), a adolescente é parente direta das vítimas e teria planejado o crime com o namorado. Após audiência judicial, a magistrada determinou a internação dos dois em unidade socioeducativa. A PCAC continua as investigações para apurar possíveis outros envolvidos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários