Polícia Civil prende casal de adolescentes por assalto com extorsão via PIX em Rio Branco
Crime no bairro Canaã envolveu família refém e prejuízo de R$ 20 mil; uma das suspeitas é parente direta das vítimas e teria planejado a ação
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu nesta terça-feira (2) dois mandados de internação contra um casal de adolescentes suspeitos de assaltar uma residência no bairro Canaã, em Rio Branco. Os menores, detidos na Escola CERB no centro da cidade, são acusados de invadir a casa de parentes da jovem envolvida, render a família e realizar uma transferência de R$ 20 mil via PIX utilizando o celular da vítima.
De acordo com a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), a adolescente é parente direta das vítimas e teria planejado o crime com o namorado. Após audiência judicial, a magistrada determinou a internação dos dois em unidade socioeducativa. A PCAC continua as investigações para apurar possíveis outros envolvidos.
Homem é preso com 9,5 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de aproximadamente 9.500 maços de cigarro de origem estrangeira na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, no km 84 da BR-364, em Senador Guiomard (AC).
Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF tentou abordar uma picape. O condutor, no entanto, fugiu do veículo e tentou escapar a pé pela mata. Após uma busca, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito. Questionado sobre a fuga, o homem confessou que estava transportando cigarros contrabandeados da Bolívia.
A carga, o veículo, um telefone celular e os documentos pessoais do indivíduo foram apreendidos. O preso e todos os itens foram encaminhados à Polícia Federal em Rio Branco (AC) para os procedimentos legais.
Polícia Militar apreende adolescente com simulacro após roubo de motocicleta em Rio Branco
Mototaxista foi vítima de assalto durante corrida; veículo e pertences foram recuperados pela guarnição
A Polícia Militar do Acre, por meio do 2º Batalhão (2º BPM), apreendeu na madrugada desta segunda-feira (1º) um adolescente suspeito de roubo no bairro Santa Helena, em Rio Branco. O jovem foi detido em posse de um simulacro de pistola e da motocicleta roubada de um mototaxista.
Segundo informações da corporação, a vítima relatou que havia sido chamada para uma corrida do bairro Santa Helena ao Bom Jesus. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto e fugiu levando a Yamaha YBR 150 Factor, de cor branca, além de outros pertences.
Com o apoio do mototaxista, os policiais rastrearam o veículo até um endereço onde o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação da guarnição, o adolescente tentou fugir, mas foi contido e abordado.
O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça para os devidos procedimentos.
Justiça boliviana apreende brasileiro por roubo de moto em Cobija, fronteira com o Acre
Veículo foi recuperado no bairro Villamontes, em Cobija; acusado, sem antecedentes, se comprometeu a responder ao processo e não reincidir
O promotor de justiça e coordenador de Pando, Dr. Franklin Alanoca, confirmou a recuperação de uma motocicleta roubada e a apreensão de um suposto autor do crime, de nacionalidade brasileira, durante o último fim de semana no bairro Villamontes, em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia (AC).
Após a denúncia, as autoridades locais conseguiram localizar e apreender o veículo. O brasileiro, que não teve sua identidade divulgada pela imprensa boliviana, foi submetido a uma audiência prudencial. Por não ter registro de antecedentes criminais na Bolívia, foram impostas a ele medidas cautelares, como o compromisso de se submeter ao processo penal e não cometer crimes semelhantes.
Apesar das medidas, o réu foi transferido para a Penitenciária Villa Busch, onde aguardará o andamento do processo. O caso ocorre em uma região de intenso fluxo transfronteiriço, onde incidentes do tipo são acompanhados de perto pelas autoridades de ambos os países.
