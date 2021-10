Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio na zona rural de Sena Madureira

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comara de Rio Branco, em desfavor de A.B.S., 45 anos.

O homem, que foi preso no Seringal Recife, zona rural de Sena Madureira, é acusado de tentativa de homicídio, crime ocorrido em 2011.

Após saberem da localização do acusado, agentes da Polícia Civil de Sena Madureira com apoio de policiais penais empreenderam diligência no sentido de prender o criminoso e entregá-lo à Justiça.

A equipe montou o cerco contra o acusado na localidade Seringal Recife, no Alto Rio Yaco na estrada Transacreana, logrando êxito na captura.

O preso foi conduzido à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos de praxe, e em seguida levado ao presídio, onde aguardará decisão do Poder Judiciário.