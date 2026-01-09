Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira, 8, J.M.A., em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, pela prática de tentativa de feminicídio ocorrida na Comunidade Liberdade, no município.

O crime aconteceu na tarde do dia anterior, por volta das 17h, quando a vítima retornava de um balneário acompanhada do marido, da filha e de outros familiares. Durante o trajeto, após realizar o transporte dos familiares em uma motocicleta, o autor tentou, de forma repentina e sem motivo aparente, desferir um golpe de faca contra o peito da vítima, demonstrando clara intenção de matá-la.

Ao tentar se defender, a vítima colocou o braço à frente e sofreu dois cortes profundos, vindo a cair ao solo. Mesmo com a mulher caída e em situação de extrema vulnerabilidade, o agressor persistiu na ação criminosa, tentando golpeá-la novamente, sendo impedido apenas pela resistência da vítima e pela intervenção de terceiros, entre eles a própria filha do casal.

Após conseguir se desvencilhar das pessoas que o contiveram, o autor ainda perseguiu a vítima e proferiu grave ameaça. “Te deita no chão, que agora eu vou te mostrar como sou homem de verdade”, evidenciando o contexto de violência doméstica, dominação e menosprezo à condição de mulher. A vítima conseguiu escapar com a ajuda de pessoas que transitavam pelo local, sendo socorrida e submetida a atendimento médico de urgência, com a realização de 11 pontos em um dos cortes e dois no outro.

Com a instauração do inquérito policial e a colheita de provas técnicas e testemunhais, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pela Justiça. O autor foi localizado e preso por agentes da DEMPCA/CZS e encontra-se à disposição do Judiciário. “Trata-se de um caso extremamente grave, em que a vítima só não foi morta graças à própria reação e à intervenção de terceiros”, destacou o delegado Heverton Carvalho.

