Geral
Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira, 8, J.M.A., em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, pela prática de tentativa de feminicídio ocorrida na Comunidade Liberdade, no município.
O crime aconteceu na tarde do dia anterior, por volta das 17h, quando a vítima retornava de um balneário acompanhada do marido, da filha e de outros familiares. Durante o trajeto, após realizar o transporte dos familiares em uma motocicleta, o autor tentou, de forma repentina e sem motivo aparente, desferir um golpe de faca contra o peito da vítima, demonstrando clara intenção de matá-la.
Ao tentar se defender, a vítima colocou o braço à frente e sofreu dois cortes profundos, vindo a cair ao solo. Mesmo com a mulher caída e em situação de extrema vulnerabilidade, o agressor persistiu na ação criminosa, tentando golpeá-la novamente, sendo impedido apenas pela resistência da vítima e pela intervenção de terceiros, entre eles a própria filha do casal.
Após conseguir se desvencilhar das pessoas que o contiveram, o autor ainda perseguiu a vítima e proferiu grave ameaça. “Te deita no chão, que agora eu vou te mostrar como sou homem de verdade”, evidenciando o contexto de violência doméstica, dominação e menosprezo à condição de mulher. A vítima conseguiu escapar com a ajuda de pessoas que transitavam pelo local, sendo socorrida e submetida a atendimento médico de urgência, com a realização de 11 pontos em um dos cortes e dois no outro.
Com a instauração do inquérito policial e a colheita de provas técnicas e testemunhais, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pela Justiça. O autor foi localizado e preso por agentes da DEMPCA/CZS e encontra-se à disposição do Judiciário. “Trata-se de um caso extremamente grave, em que a vítima só não foi morta graças à própria reação e à intervenção de terceiros”, destacou o delegado Heverton Carvalho.
Comentários
Geral
Adolescente é apreendido com quase 1 kg de maconha na BR-364 em Sena Madureira
Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 8, durante uma abordagem realizada por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, no km 8 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.
A ação ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes da capital para o município de Sena Madureira. Com base nas características repassadas na denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito em um veículo de aluguel.
Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, além da quantia de R$ 52 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi apreendido.
De forma espontânea, o adolescente relatou que estaria sendo pressionado por integrantes de uma organização criminosa para buscar a droga como forma de quitar uma dívida relacionada ao consumo de entorpecentes.
O menor foi apreendido e em seguida, ele foi nncaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para as providências cabíveis.
Comentários
Geral
Gladson nomeia nova lista de aprovados em concurso do Instituto Socioeducativo do Acre
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), assinou o Decreto nº 12.141-P, publicado nesta sexta-feira, 09, que nomeia novos servidores efetivos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). As nomeações são resultados do certame homologado em abril de 2023 e atendem à necessidade de reforço no quadro funcional do órgão.
De acordo com o decreto, foram nomeados agentes socioeducativos femininos e masculinos, além de um técnico administrativo e operacional na área de informática, todos para ingresso no padrão e classe inicial das respectivas carreiras. A medida integra o processo administrativo que trata do aproveitamento dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso.
Na categoria de agente socioeducativo feminino, foram nomeadas Marineis Cavalcante da Silva Chaouk, Debora Jaiaira Gonçalves da Silva Monteiro, Nadja Rayad da Silva Moreira, Suzana Ribeiro Brandão, Fabiana Silva de Moura e Valéria Maciel de Souza. Já para o cargo de agente socioeducativo masculino, o decreto contempla Andirson Carvalho Vasconcelos, Paulo Silva da Costa, Lushesle Rebouças Furtunato, Rafael Dantas Padrão, Mardson Tavares da Silva, Eduardo dos Santos Silva, Sebastião Acácio Elioterio, Matheus Diógenes Wolter, Wendel Alexandrino de Sousa, Lucas Muniz de Assis, Valber Soares de Oliveira Junior e Antonio Ericles Abreu da Rocha.
Também foi nomeado para o cargo de técnico de informática o candidato Marcus Vinícius Lira Padilla, fortalecendo a área administrativa e operacional do Instituto.
Conforme estabelece o decreto, os nomeados terão o prazo de até 30 dias para apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do termo de posse. O ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Comentários
Geral
Deracre entrega nova entrada de Tarauacá nesta sexta-feira
O governador do Acre, Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, ambos do Progressistas e a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, inauguram nesta sexta-feira, 09, a nova entrada de Tarauacá, obra que amplia o acesso ao município e melhora a mobilidade urbana.
Com investimento de R$ 11,4 milhões, a obra liga a Avenida Tancredo Neves à BR-364 e inclui pavimentação, calçadas e ciclovias, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e estudantes que utilizam o acesso diariamente.
Gladson Camelí afirma que a entrega integra as ações do governo voltadas à melhoria da infraestrutura nos municípios. “O governo está investindo para melhorar as condições das cidades e garantir mais mobilidade para a população do interior”, diz.
Mailza Assis destaca que a obra tem impacto direto na vida das famílias. “Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para o desenvolvimento de Tarauacá”, afirma.
Já Sula Ximenes ressalta que a intervenção atende a uma diretriz do governo estadual. “A orientação do governador é executar obras que resolvam demandas da população. Essa nova entrada melhora a organização do tráfego e aumenta a segurança de quem acessa a cidade”.
Você precisa fazer login para comentar.