Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (Neic), prendeu nesta terça-feira, 6, o autor do homicídio doloso ocorrido na madrugada do dia 31 de dezembro de 2025, no município de Cruzeiro do Sul. O crime foi registrado por volta das 4h, no bairro Lagoinha, às margens da BR-364.

A vítima foi identificada como Vanderlânio de Araújo Lima, de 47 anos, conhecido como “Intertelado”. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de um corpo caído ao solo e, ao chegar ao local, constatou o óbito violento. A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de praxe.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil reuniu elementos probatórios robustos que permitiram a representação pela prisão preventiva do investigado. A medida foi analisada e deferida pelo Poder Judiciário, reforçando a consistência do trabalho investigativo.

Na data de hoje, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, conduzindo o investigado à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, a atuação técnica e integrada foi essencial para a elucidação do crime. “As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e posterior encaminhamento do procedimento ao Poder Judiciário”, informou.

Fonte: PCAC

