Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul

Publicado

6 minutos atrás

em

Autor de homicídio às margens da BR-364 é preso pela Polícia Civil. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (Neic), prendeu nesta terça-feira, 6, o autor do homicídio doloso ocorrido na madrugada do dia 31 de dezembro de 2025, no município de Cruzeiro do Sul. O crime foi registrado por volta das 4h, no bairro Lagoinha, às margens da BR-364.

A vítima foi identificada como Vanderlânio de Araújo Lima, de 47 anos, conhecido como “Intertelado”. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de um corpo caído ao solo e, ao chegar ao local, constatou o óbito violento. A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de praxe.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil reuniu elementos probatórios robustos que permitiram a representação pela prisão preventiva do investigado. A medida foi analisada e deferida pelo Poder Judiciário, reforçando a consistência do trabalho investigativo.

Na data de hoje, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, conduzindo o investigado à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, a atuação técnica e integrada foi essencial para a elucidação do crime. “As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e posterior encaminhamento do procedimento ao Poder Judiciário”, informou.

 

Fonte: PCAC

Geral

Gefron prende dois foragidos do Presídio Manoel Neri no Rio Juruá Mirim

Publicado

4 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Dupla, considerada de alta periculosidade, fugiu da unidade prisional em setembro de 2025 e estaria aterrorizando comunidades ribeirinhas

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu dois foragidos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, durante uma operação realizada no Rio Juruá Mirim. Os suspeitos, identificados como Carlos e Caio, haviam fugido da unidade prisional no dia 6 de setembro de 2025. A equipe chegou ao município nesta terça-feira (6), após cumprir uma missão de três dias na região de fronteira com o Peru.

Segundo informações do Gefron, os dois homens foram localizados em comunidades ribeirinhas, onde estariam causando medo à população local. Conforme o tenente Fabrício, ambos cumprem pena por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, homicídio e assalto.

“Durante três dias, sendo um dia de estudo e dois dias de operações, conseguimos monitorar indivíduos que estavam entre as comunidades Santo Antônio e Periquito, no Rio Juruá Mirim. Após mapear a área, realizamos uma incursão surpresa e, durante o patrulhamento fluvial, conseguimos abordar e prender os dois foragidos. Eles são de alta periculosidade e estavam coagindo a população ribeirinha, além de praticarem a venda e o consumo de entorpecentes na comunidade”, relatou o tenente.

Os presos fazem parte de um grupo de oito detentos que fugiu do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 6 de setembro de 2025. À época, os internos escaparam após abrirem um buraco na parede da cela. Os dois capturados foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.

Geral

Polícia Civil prende mulher apontada como peça-chave em execução de jovem em Brasiléia

Publicado

8 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

“Humildade” é presa por envolvimento em homicídio ocorrido em bar de Brasiléia. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu na manhã desta terça-feira, 6, uma mulher de 32 anos com as iniciais S.C.M., conhecida como “Humildade”, apontada como peça-chave na execução do jovem Alisson Venício Ribeiro Aquino, de 22 anos. O homicídio ocorreu no dia 30 de novembro de 2025, no Bairro Eldorado.

A prisão é resultado de um trabalho investigativo minucioso coordenado pelo delegado Erick Ferreira Maciel. Segundo a autoridade policial, “Humildade”  exercia papel estratégico dentro de uma organização criminosa, sendo responsável pela logística do crime. As investigações apontam que ela forneceu a arma de fogo, um revólver calibre .38, além de articular o apoio necessário para a execução da vítima.

De acordo com o inquérito, no dia do crime, a acusada recebeu em sua residência um adolescente envolvido na ação, entregando pessoalmente a arma e a máscara utilizadas pelo atirador. Ainda conforme apurado, foi por meio do telefone de S.C.M., que o mandante do homicídio, identificado pelo vulgo “Capetinha”, repassou as ordens finais. Após a execução, o autor dos disparos retornou ao local para devolver a arma e encaminhar um vídeo do crime, gravado como prova para a facção.

O assassinato ocorreu no “Bar da Diva”, onde Alisson estava sentado quando dois indivíduos chegaram em uma bicicleta. O garupa desceu do veículo e efetuou três disparos contra a vítima, que tentou fugir para o interior do estabelecimento, mas não resistiu. O executor já foi preso e confessou o crime, alegando que agiu sob ameaça de morte.

Além de avançar na elucidação do homicídio, a prisão de “Humildade” trouxe alívio a moradores do Bairro Eldorado, que relataram à polícia um clima de medo e intimidação. Segundo a Polícia Civil, a mulher ameaçava testemunhas e exercia forte controle na comunidade.

A motivação do crime teria sido um boato envolvendo a vítima, versão contestada por familiares. A acusada permanece à disposição da Justiça e deverá responder por homicídio qualificado e integração em organização criminosa, enquanto as investigações seguem para localizar o mandante intelectual.

Fonte: PCAC

Geral

Avião de pequeno porte sofre incidente durante decolagem em Tarauacá

Publicado

6 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Falha em pneu obrigou piloto a interromper procedimento; ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros

Foto: Extra do Acre/reprodução

Um avião de pequeno porte se envolveu em um incidente na pista de pouso do município de Tarauacá, na manhã desta terça-feira (6), durante uma tentativa de decolagem com destino a Jordão. A aeronave transportava o piloto e dois passageiros quando apresentou uma falha ainda na metade da pista.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Extra do Acre, durante a corrida de decolagem um dos pneus da aeronave estourou, o que levou o piloto a interromper imediatamente o procedimento. Apesar de conseguir retirar o avião da pista principal, o piloto acabou perdendo o controle da aeronave, que só parou na cabeceira da pista.

O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e esteve no local para atender a ocorrência. Em entrevista ao Extra do Acre, o subcomandante da corporação, tenente Marcelo Monteiro, informou que ninguém ficou ferido.
“Foi constatado que a aeronave sofreu danos no trem de pouso, além de alguns arranhões na estrutura, mas felizmente não houve vítimas”, destacou o tenente.

Foto: Extra do Acre/reprodução

Ainda segundo os bombeiros, não houve princípio de incêndio nem vazamento de combustível, o que afastou riscos maiores. As causas do estouro do pneu deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

O incidente chamou a atenção de moradores e trabalhadores que estavam nas proximidades do aeródromo, mas a situação foi rapidamente controlada. A pista permanece liberada, e a aeronave passará por avaliação técnica antes de qualquer nova tentativa de voo.

