Polícia Civil prende autor de furto em Epitaciolândia horas após o crime

Deputado Nacional Roy Suárez (MAS), solicita bloqueio da fronteira com o Acre e reforço no controle após identificar fuga de gado para o Brasil; preços da carne disparam na região de Pando

Preocupado com o aumento do preço da carne em Cobija, capital do departamento de Pando, o deputado nacional Roy Suárez Medina, do Movimiento Al Socialismo (MAS), pediu ao vice-ministro da Luta Contra o Contrabando da Bolívia a militarização das zonas fronteiriças para conter a sonegação de gado.

Em entrevista oficial, o parlamentar destacou a necessidade de um bloqueio estratégico da fronteira com o Acre, já que a zona rural de Cobija faz divisa com Epitaciolândia apenas por cercas de arame, o que facilita o trânsito irregular de animais por ramais usados por veículos leves e pesados.

O deputado Suárez disse ainda que já solicitou uma ação imediata para reforçar o controle nas áreas já identificadas como críticas, principalmente na fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre. O parlamentar também pediu que autoridades nacionais visitem a região para avaliar a situação e buscar soluções efetivas para o problema do contrabando de gado, que impacta diretamente a economia local e os preços da carne em Cobija.

Preocupado com o aumento do preço da carne em Cobija e com a economia local, o Deputado Nacional Roy Suárez Medina (MAS), pediu ao vice-ministro da Luta Contra o Contrabando da Bolívia, a militarização das zonas fronteiriças para evitar a sonegação de gado na região Perla Del Acre, na fronteira com acre.

A região enfrenta um intenso fluxo de animais e mercadorias ilegais, o que tem gerado preocupação entre as autoridades, comunidade é no comercio local. O parlamentar reforçou a urgência de medidas drásticas para conter a fuga de gado e estabilizar o mercado de carne em Pando, já que o aumento vem gerando desconforto e à população vem protestando contra o aumento descontrolado principalmente em Cobija.

A fronteira entre Brasil e Bolívia compõe uma extensa zona estratégica no coração da América do Sul que conecta as bacias Amazônica e Platina. Fruto de um processo histórico de mobilidade de fronteiras que remonta à origem colonial de ambos os Estados, essa zona de contato entre os territórios que se formaram foi forjada por distintos fluxos e pelo estabelecimento de diferentes núcleos de ocupação, dentre povoações de diferentes tipos, vilas e cidades.

Veja vídeo com TVU Pando:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários