A Polícia Civil no município de Acrelândia, distante 110 km da capital, prendeu em flagrante delito, T. S. B. acusado de furto a uma casa lotérica no município.

A ação criminosa ocorreu por volta das 03 horas da manhã da última terça-feira, 09, quando o investigado furtou o ponto comercial.

De imediato a equipe de Investigação foi acionada e deu inicio as diligências e de posse das imagens de segurança do local identificou como autor do crime.

Após a identificação do autor a equipe passou a diligenciar ininterruptamente para captura do mesmo e logrou êxito em localizá-lo e captura-lo por volta das 06 horas da manhã de hoje, 10/03/21 em uma residência localizada na Av Brasil, centro do município, sendo o mesmo autuado em flagrante delito.

Vale ressaltar que o investigado confessou os fatos espontaneamente, porém, tentou fugir da ação policial, chegando a entrar em luta corporal com um dos agentes que de pronto fez a sua contenção.

O indivíduo foi conduzido à delegacia para lavratura de auto de flagrante, procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

