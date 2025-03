Polícia Civil participa de audiência pública sobre crimes cibernéticos praticados em nome de advogados

A morte de Adriano Ferreira da Silva, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 28, no Complexo Penitenciário Francisco D’Olveira Conde, em Rio Branco, será investigada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Adriano foi preso em flagrante no dia anterior, acusado de estupro uma adolescente com autismo, que estava abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana.

O órgão informou que a 14ª Promotoria Criminal instaurou uma notícia de fato para averiguar as circunstâncias da morte. Também foi expedido um ofício à direção do Presídio e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) solicitando informações sobre as providências adotadas.

O promotor de Justiça Rodrigo Curti determinou a junção aos autos de eventuais documentos e arquivos de mídia relacionados ao fato, além da realização de diligências, requerimento de perícias, oitivas de testemunhas e demais procedimentos cabíveis.

Entre as informações requeridas estão o protocolo adotado no ingresso do homem no sistema prisional, considerando a natureza do crime pelo qual ele estava preso, as imagens do circuito interno.

Fonte: Agência de Notícias do MPAC

