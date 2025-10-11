Polícia Civil participa de ação do projeto “Juntos pelo Acre” em celebração ao Dia das Crianças na Cidade do Povo

Em um clima de pura alegria, risadas e muita animação, o governo do Acre promoveu, na manhã deste sábado, 11, uma grande celebração ao Dia das Crianças, comemorado neste domingo, 12, por meio do projeto Juntos pelo Acre, realizado na Escola Frei Heitor Maria Turrini, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

O evento, que contou com a presença da vice-governadora do Acre, idealizadora e coordenadora do projeto Juntos pelo Acre, reuniu centenas de famílias e diversas instituições parceiras em uma manhã repleta de atividades voltadas à integração comunitária e ao bem-estar das crianças.

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) marcou presença de forma especial, levando atividades educativas e interativas encantando a garotada com brincadeiras, gincanas, música, pintura facial, distribuição de doces e muitas surpresas.. Crianças e pais puderam conhecer um pouco mais do trabalho policial em um espaço montado pela instituição, que contou com exposição de fotos, distintivos, coletes, bonés e materiais educativos, além de uma divertida sessão de pintura facial temática.

Entre risos e curiosidade, as crianças aproveitaram para tirar fotos com os policiais e aprender mais sobre o papel da Polícia Civil na proteção da sociedade, especialmente no cuidado com os pequenos.

Durante o evento, os policiais civis também conversaram com os pais e responsáveis, reforçando que a Polícia Civil possui uma unidade dedicada ao acolhimento e à investigação de crimes praticados contra crianças e adolescentes.

A delegada Juliana De Angelis Carvalho Drachenberg, coordenadora do programa Bem-Me-Quer, e representando a PCAC neste evento, destacou a importância de aproximar a polícia da comunidade desde cedo.

“Esses momentos são muito especiais porque nos permitem mostrar às crianças que a Polícia Civil é uma instituição amiga, protetora e que está sempre pronta para ajudar. É também uma oportunidade de orientar os pais sobre a importância da prevenção e da denúncia de qualquer tipo de violência. Nosso compromisso é com a proteção e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes”, afirmou a delegada.

A vice-governadora ressaltou que o projeto Juntos pelo Acre tem o propósito de unir forças entre governo e instituições parceiras para levar serviços, alegria e cuidado às comunidades.

O evento terminou em clima de festa, com muitos sorrisos, aprendizado e o sentimento de união entre as famílias e as instituições presentes, um verdadeiro presente antecipado para o Dia das Crianças.

