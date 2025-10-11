Acre
Polícia Civil participa de ação do projeto “Juntos pelo Acre” em celebração ao Dia das Crianças na Cidade do Povo
Em um clima de pura alegria, risadas e muita animação, o governo do Acre promoveu, na manhã deste sábado, 11, uma grande celebração ao Dia das Crianças, comemorado neste domingo, 12, por meio do projeto Juntos pelo Acre, realizado na Escola Frei Heitor Maria Turrini, na Cidade do Povo, em Rio Branco.
O evento, que contou com a presença da vice-governadora do Acre, idealizadora e coordenadora do projeto Juntos pelo Acre, reuniu centenas de famílias e diversas instituições parceiras em uma manhã repleta de atividades voltadas à integração comunitária e ao bem-estar das crianças.
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) marcou presença de forma especial, levando atividades educativas e interativas encantando a garotada com brincadeiras, gincanas, música, pintura facial, distribuição de doces e muitas surpresas.. Crianças e pais puderam conhecer um pouco mais do trabalho policial em um espaço montado pela instituição, que contou com exposição de fotos, distintivos, coletes, bonés e materiais educativos, além de uma divertida sessão de pintura facial temática.
Entre risos e curiosidade, as crianças aproveitaram para tirar fotos com os policiais e aprender mais sobre o papel da Polícia Civil na proteção da sociedade, especialmente no cuidado com os pequenos.
Durante o evento, os policiais civis também conversaram com os pais e responsáveis, reforçando que a Polícia Civil possui uma unidade dedicada ao acolhimento e à investigação de crimes praticados contra crianças e adolescentes.
A delegada Juliana De Angelis Carvalho Drachenberg, coordenadora do programa Bem-Me-Quer, e representando a PCAC neste evento, destacou a importância de aproximar a polícia da comunidade desde cedo.
“Esses momentos são muito especiais porque nos permitem mostrar às crianças que a Polícia Civil é uma instituição amiga, protetora e que está sempre pronta para ajudar. É também uma oportunidade de orientar os pais sobre a importância da prevenção e da denúncia de qualquer tipo de violência. Nosso compromisso é com a proteção e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes”, afirmou a delegada.
A vice-governadora ressaltou que o projeto Juntos pelo Acre tem o propósito de unir forças entre governo e instituições parceiras para levar serviços, alegria e cuidado às comunidades.
O evento terminou em clima de festa, com muitos sorrisos, aprendizado e o sentimento de união entre as famílias e as instituições presentes, um verdadeiro presente antecipado para o Dia das Crianças.
Acre
Acre participa do 11º Encontro Técnico da Agenda Azul da Amazônia Legal, no Maranhão
Gestores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) participaram do 11º Encontro Técnico Agenda Azul da Amazônia Legal. O evento teve início na quarta-feira, 8, e encerrou nesta sexta-feira, 10, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), de São Luís (MA).
O encontro reuniu membros dos nove estados amazônicos e do Grupo Técnico da Agenda Azul (GTAA), que é formado por representantes dos órgãos gestores de recursos hídricos dos estados da Amazônia Legal e tem como missão articular políticas públicas, propor instrumentos de gestão e promover a integração de informações e ações na área de recursos hídricos.
Os gestores participaram de debates importantes sobre sustentabilidade financeira para a gestão hídrica na Amazônia; adaptação climática nas cidades amazônicas; uso de novas tecnologias de monitoramento; valorização do conhecimento tradicional e fortalecimento institucional dos órgãos estaduais de gestão da água.
Na ocasião, também foi acordado que será assinado um termo de cooperação entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e os estados da Amazônia Legal. O acordo prevê a integração de dados por meio da Plataforma Água Brasil, ferramenta que busca garantir transparência, monitoramento e gestão compartilhada dos recursos hídricos.
Outra pauta importante tratou da elaboração da Carta do Maranhão, que será encaminhada à Presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O documento visa inserir o tema água como eixo estruturante da Segurança Climática e incluir suas recomendações aos documentos finais da COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).
Representando o governo do Acre, participou a coordenadora do GTAA e chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, María Antonia Zabala, o diretor de Meio Ambiente, Erisson Cameli, juntamente com os técnicos do Imac, chefe de Divisão de Outorga, Luís Carlos Cruz, e a analista de Outorga, Thalya Rodrigues
“O encontro mostra a importância da união dos estados para avançarmos em soluções conjuntas, que respeitem as particularidades de cada território e assegurem justiça climática para todos os povos da região”, destacou a coordenadora do GTAA, María Antônia Zabala.
O diretor de Meio Ambiente da Sema, Erisson Cameli, ressaltou o papel do governo do Acre na Agenda Azul, promovendo desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e qualidade de vida.
”O governo do Estado do Acre tem se empenhado em fortalecer a governança das águas, promover a recuperação de nascentes e aprimorar políticas de segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas. Participar desse diálogo nacional é fundamental para que a Amazônia continue contribuindo de forma ativa e estratégica para a Agenda Azul, integrando desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e qualidade de vida para as populações”, enfatiza o diretor.
O chefe da Divisão de Outorga do Imac, Luís Carlos Cruz, reforçou a importância do encontro para a troca de experiências.
Técnico do Imac, Luís Carlos Cruz, destaca importância da troca de experiências que encontro proporciona. Foto: cedida
“Tem sido um ambiente de discussão de temas de interesse dos entes onde promove-se a troca de conhecimento e de experiências exitosas. Desta vez discutiu-se o tema “Sustentabilidade financeira dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos”, o que tem sido um grande desafio, haja vista a escassez de recursos destinados ao financiamento das atividades e ações de gestão das águas amazônicas.”
Acre
Vídeo: Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em menos de 24h após crime em Cruzeiro do Sul
A rápida ação da polícia, que conseguiu identificar e capturar os principais suspeitos em menos de 24 horas após o crime, é resultado de um trabalho investigativo intenso e eficiente realizado pelas equipes do NEIC.
De acordo com as informações apuradas, os dois suspeitos, moradores das comunidades rurais de Santa Luzia e Campinas, ambas próximas ao local do homicídio, teriam atraído João Leilson para uma conversa e o atacado com golpes de faca, resultando na morte imediata da vítima no local da emboscada.
A investigação aponta que a motivação do crime pode estar relacionada a um caso de estupro de vulnerável, supostamente praticado por João Leilson. A vítima do suposto abuso seria parente de um dos autores do homicídio, o que levanta a hipótese de que o assassinato tenha sido um ato de vingança.
Durante a ação policial, os investigadores já realizavam rondas nas imediações do local do crime quando conseguiram identificar e localizar os suspeitos.
O delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, destacou a importância da resposta rápida da polícia e o trabalho minucioso da equipe investigativa.
“Desde o momento em que tomamos conhecimento do homicídio, nossas equipes trabalharam ininterruptamente para identificar os envolvidos. A rápida elucidação do caso demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a justiça e com a segurança da população. Agora, o caso seguirá para a fase judicial, onde os suspeitos responderão pelos atos cometidos,” afirmou o delegado.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e confirmar a motivação exata do homicídio.
Acre
Acre tem 17 mil famílias em situação de insegurança alimentar grave, diz levantamento
O estado do Acre registrou aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar durante o ano de 2024.
De acordo com dados do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a insegurança alimentar grave, quando há privação severa e a fome se torna uma realidade, aumentou de 16 mil para 17 mil lares no mesmo período no Acre.
Ainda segundo o levantamento, o total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, o que representa uma melhora geral nas condições de acesso a alimentos no estado.
Apesar do aumento da insegurança alimentar grave, o Acre apresentou queda nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O número de domicílios em insegurança leve caiu de 53 mil em 2023 para 37 mil em 2024, enquanto a insegurança moderada passou de 15 mil para 13 mil lares no mesmo período.
